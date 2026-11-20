Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, sáng 20/11/2026, Quốc hội biểu quyết thông qua 5 luật.
Cụ thể là: Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi); Luật Luật sư (sửa đổi); Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi); Luật Văn bản quy phạm pháp luật; Biểu quyết thông qua việc bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; Thảo luận ở hội trường về dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi).
(HTV) - Dự án Khu nhà ở xã hội xã Bà Điểm với quy mô 191,6 ha, dự kiến cung cấp 45.000 căn hộ, đáp ứng nhu cầu an cư cho gần 68.000 người dân, chuyên gia và người lao động. Công trình được định hướng phát triển đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và giao thông công cộng.
(HTV) - Bước sang tuần đề cử thứ 6, các hạng mục ghi nhận sự ổn định về danh sách nghệ sĩ khi phần lớn đề cử từ tuần trước tiếp tục trụ hạng. Đáng chú ý, Ái Phương và Phương Mỹ Chi vẫn giữ hai vị trí dẫn đầu ở hạng mục Nữ ca sĩ được yêu thích nhất.
Sáng 19/11, tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, trong khuôn khổ Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 33, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu tại Lễ chuyển giao vai trò Chủ nhà APEC 2027.
Email:
Mã xác nhận: