Ngày 20/11, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc của Kỳ họp thứ hai, (Quốc hội khóa XVI). Trong phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội biểu quyết thông qua 05 luật: Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật Đấu giá tài sản; Luật Luật sư (sửa đổi); Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi); Luật Văn bản quy phạm pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi).

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Tư pháp, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý về 03 dự thảo: Luật Luật sư (sửa đổi); Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi); Luật Văn bản quy phạm pháp luật.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Luật sư (sửa đổi).

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi).

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Văn bản quy phạm pháp luật.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi)

Bộ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Trong phiên làm việc buổi chiều, Bộ trưởng Bộ Công an, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý về 03 dự thảo: Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).

Quốc hội biểu quyết thông qua Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Công Thương, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

Tiếp đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư.

Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Sau đó, các đại biểu thảo luận ở hội trường về dự án Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh.

Bộ trưởng Bộ Công Thương phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu./.

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/ngay-2011-quoc-hoi-se-bieu-quyet-thong-qua-11-luat-post1149507.vnp