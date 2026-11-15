Quân khu 7 đón nhận Huân chương Hữu nghị của Campuchia

Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức lễ đón nhận Huân chương Hữu nghị của Vương quốc Campuchia. Đây là sự ghi nhận đối với những đóng góp của lực lượng vũ trang Quân khu trong tăng cường quan hệ hợp tác với Quân đội Hoàng gia Campuchia, đồng thời thể hiện sự coi trọng của phía Campuchia đối với quan hệ quốc phòng giữa hai nước.

Toàn cảnh lễ trao Huân chương Hữu nghị của Vương quốc Campuchia tặng đơn vị và sĩ quan cấp cao Quân khu 7 tại TP. Hồ Chí Minh

Trao Huân chương Hữu nghị cho tập thể và các sĩ quan Quân khu 7

Tại buổi lễ, Đại tướng Khieu Chhen trao Huân chương Hữu nghị hạng Mô-ha Sê-na của Quốc vương Campuchia cho tập thể lực lượng vũ trang Quân khu 7, Trung tướng Lê Xuân Thế - Tư lệnh Quân khu và Trung tướng Trần Vinh Ngọc - Chính ủy Quân khu.

Bên cạnh đó, Huân chương Hữu nghị hạng Thi-pa-din của Chính phủ Vương quốc Campuchia cũng được trao cho 8 sĩ quan cấp cao thuộc Quân khu 7, ghi nhận những đóng góp của các cá nhân trong quá trình vun đắp quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa lực lượng quân đội hai nước.

Đại diện Campuchia trao Huân chương Hữu nghị cho sĩ quan Quân khu 7, ghi nhận những đóng góp trong quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước

Việc trao tặng các huân chương thể hiện sự đánh giá cao của Quốc vương và Chính phủ Campuchia đối với những đóng góp của Quân khu 7 trong củng cố quan hệ đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia. Đồng thời, hoạt động khen thưởng góp phần khẳng định vai trò của hợp tác quốc phòng trong việc duy trì sự tin cậy và gắn kết giữa lực lượng vũ trang hai nước.

Tiếp tục củng cố hợp tác quốc phòng Việt Nam - Campuchia

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Trần Vinh Ngọc - Chính ủy Quân khu 7, trân trọng cảm ơn sự quan tâm và ghi nhận của Quốc vương cùng Chính phủ Campuchia đối với lực lượng vũ trang Quân khu.

Trung tướng Trần Vinh Ngọc khẳng định lực lượng vũ trang Quân khu 7 luôn xác định tăng cường hợp tác quốc phòng với Quân đội Hoàng gia Campuchia là nhiệm vụ quan trọng. Thông qua các hoạt động hợp tác, hai bên tiếp tục củng cố lòng tin, thắt chặt tình đoàn kết và góp phần duy trì quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia.

Về phía Campuchia, Đại tướng Khieu Chhen bày tỏ sự cảm ơn đối với những hỗ trợ của Quân khu 7 dành cho Quân đội Hoàng gia Campuchia trên nhiều lĩnh vực. Đồng thời, ông đánh giá cao tinh thần hợp tác giữa lực lượng quân đội hai nước, coi đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục phát triển quan hệ trong thời gian tới.

Quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Campuchia tiếp tục được chú trọng nhằm củng cố lòng tin, duy trì hòa bình và ổn định giữa hai quốc gia

Đặc biệt, Đại tướng Khieu Chhen bày tỏ tin tưởng thế hệ trẻ và đội ngũ sĩ quan Việt Nam - Campuchia sẽ tiếp tục kế thừa, vun đắp truyền thống đoàn kết, hữu nghị đã được xây dựng qua nhiều thế hệ. Việc duy trì và phát huy mối quan hệ này được kỳ vọng góp phần thúc đẩy hợp tác quốc phòng, hướng đến mục tiêu hòa bình, ổn định và thịnh vượng của hai quốc gia.

Lễ trao Huân chương Hữu nghị không chỉ ghi nhận những đóng góp của lực lượng vũ trang Quân khu 7 mà còn thể hiện mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Campuchia. Qua đó, hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc gìn giữ quan hệ hữu nghị, củng cố lòng tin và phát huy trách nhiệm của các thế hệ sĩ quan trong duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài.