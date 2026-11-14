Quân khu 7 xây dựng hàng trăm công trình, chăm lo đồng bào dân tộc, tôn giáo

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức Hội nghị tổng kết mô hình "Tăng cường gắn kết thân thiện, hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào dân tộc, tôn giáo" giai đoạn 2019-2025. Dự hội nghị có Trung tướng Lê Xuân Thế - Tư lệnh Quân khu 7; Trung tướng Trần Vinh Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 chủ trì hội nghị.

Hội nghị tổng kết mô hình “Tăng cường gắn kết thân thiện, hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào dân tộc, tôn giáo” giai đoạn 2019-2025

Với phương châm hướng về cơ sở, lấy hiệu quả chăm lo đời sống nhân dân làm thước đo, trong 6 năm qua, lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã vận động xây dựng 670 căn nhà tình nghĩa quân - dân; 464 căn nhà tại các điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới, đồn, trạm biên phòng; đồng thời hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 214 căn nhà.

Lãnh đạo Quân khu 7 cùng các đại biểu tham dự hội nghị

Cùng với chăm lo nhà ở, lực lượng vũ trang Quân khu còn xây dựng 5 nhà sinh hoạt cộng đồng, 188 công trình văn hóa, thể dục thể thao. Nhiều hoạt động hỗ trợ sinh kế, xây dựng hạ tầng dân sinh, chăm sóc sức khỏe được triển khai, góp phần cải thiện điều kiện sống của người dân.

Công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn cũng được chú trọng, thể hiện vai trò đồng hành, hỗ trợ nhân dân của lực lượng vũ trang tại cơ sở.

Các công trình dân sinh góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt của đồng bào

Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ vật chất, lực lượng vũ trang Quân khu 7 đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc, tôn giáo chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao được tổ chức thường xuyên, góp phần tăng cường sự gắn bó, hiểu biết và tình đoàn kết quân - dân.

Quân khu 7 khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện mô hình

Thông qua mô hình, mối quan hệ giữa lực lượng vũ trang với đồng bào dân tộc, tôn giáo tiếp tục được củng cố; đồng thời phát huy sức mạnh đoàn kết trong xây dựng địa bàn ổn định, phát triển.

Dịp này, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 trao bằng khen tặng 18 tập thể và 26 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện mô hình giai đoạn 2019-2025.