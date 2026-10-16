Hé lộ 5 mascot và khách mời của Tập 3 The Masked Singer 2026

Bảo Anh nhường sân khấu cho Tăng Duy Tân và Bích Phương tại The Masked Singer

Tập 3 The Masked Singer Vietnam 2026 có sự góp mặt của hai khách mời Bảo Anh và Tăng Duy Tân, đồng hành cùng ban cố vấn Trấn Thành, Bích Phương và Ngô Kiến Huy trong hành trình giải mã những giọng ca bí ẩn.

Ngay từ đầu chương trình, màn tương tác giữa Tăng Duy Tân và Bích Phương đã thu hút sự chú ý (Ảnh: DatVietVAC)

Nam ca sĩ chọn hình tượng chuồn chuồn, hài hước giải thích vì chuồn chuồn thường đi cùng bướm, trong khi Bích Phương xuất hiện với hình tượng bươm bướm ngay bên cạnh. Trước màn “phát đường” bất ngờ, Bảo Anh còn kéo Trấn Thành và Ngô Kiến Huy ra một góc, nhường lại sân khấu cho hai nghệ sĩ.

Bên cạnh những khoảnh khắc vui nhộn, tập này còn giới thiệu 5 mascot mới với màu sắc riêng biệt, liên tục đưa ra các manh mối khiến ban cố vấn khó xác định danh tính.

BÒ SỮA ACHU và HEO MÁ HỒNG khiến ban cố vấn The Masked Singer liên tục suy đoán

BÒ SỮA ACHU gây thiện cảm với ngoại hình trẻ trung, đáng yêu và cách trò chuyện tự nhiên. Mascot tự nhận chưa từng đi hát, nhưng lối đối đáp lại khiến Trấn Thành và Bích Phương liên tưởng đến Đức Phúc.

Chi tiết liên quan đến NALAFARM tiếp tục mở ra những hướng suy đoán mới, khiến danh tính nhân vật vẫn là một ẩn số (Ảnh: DatVietVAC)

Trong khi đó, HEO MÁ HỒNG xuất hiện với phong cách điệu đà, nhí nhảnh và tràn đầy năng lượng. Tự giới thiệu đến từ Đầm Sen Hậu Giang, thuộc thế hệ Gen Z và là fan cứng của Quang Hùng MasterD, mascot khiến ban cố vấn thêm bối rối trước loạt dữ kiện khó đoán.

HEO MÁ HỒNG tự nhận Gen Z, fan cứng Quang Hùng MasterD khiến ban cố vấn càng thêm “mụ mị” (Ảnh: DatVietVAC)

Đáng chú ý, HEO MÁ HỒNG còn gây ấn tượng với chất giọng nội lực và phong thái trình diễn giàu màu sắc. Phần thể hiện khiến ban cố vấn liên tưởng đến một nhân tố có thể cạnh tranh với CÔ SAO, mở ra nhiều dự đoán về những màn so tài đáng chú ý.

KHỈ XÙ MÌ, LION VUI TƯƠI và CAO BỒI LANG: Ba màu sắc bí ẩn

Với năng lượng trẻ trung và tính cách lanh lợi, KHỈ XÙ MÌ nhanh chóng khuấy động sân khấu bằng những màn giao lưu hài hước. Mascot còn thể hiện khả năng popping, đồng thời liên tục “chốt deal” với các nghệ sĩ: ngỏ ý xin tham gia phim của Trấn Thành và đề nghị Tăng Duy Tân sáng tác ca khúc cho mình.

Sự chủ động cùng khả năng bắt nhịp nhanh giúp KHỈ XÙ MÌ trở thành một trong những nhân tố mang đến nhiều tiếng cười (Ảnh: DatVietVAC)

LION VUI TƯƠI lại thử thách ban cố vấn bằng phong thái tự tin và khả năng đối đáp nhanh nhạy. Mascot liên tục phản hồi những câu hỏi bằng cách tung hứng dí dỏm, không để lộ nhiều thông tin về giới tính, độ tuổi hay lĩnh vực hoạt động.

Chính sự hoạt ngôn của LION VUI TƯƠI khiến việc tìm kiếm danh tính càng trở nên khó khăn (Ảnh: DatVietVAC)

Khép lại màn giới thiệu là CAO BỒI LANG với phong thái hướng nội, kín tiếng đến mức ban cố vấn chưa thể xác định nhân vật là nam hay nữ. Trấn Thành đưa ra giả thuyết đây có thể là một cô gái Hà Nội, trong khi các manh mối khác tiếp tục mở rộng những hướng suy đoán.

Đặc biệt, phần trình diễn ca khúc “Mất kết nối” khiến ban cố vấn hào hứng. Sự đối lập giữa vẻ dè dặt khi giao lưu và năng lượng trên sân khấu càng làm CAO BỒI LANG trở thành một trong những ẩn số đáng chú ý của tập 3

Với sự góp mặt của Bảo Anh, Tăng Duy Tân và 5 mascot mang cá tính khác biệt, The Masked Singer Vietnam 2026 tiếp tục kết hợp âm nhạc, những màn đối đáp thú vị cùng hành trình giải mã danh tính đầy bất ngờ.

Ca Sĩ Mặt Nạ - The Masked Singer Vietnam 2026 phát sóng lúc 20 giờ thứ Bảy hằng tuần trên HTV2 - Vie Channel. Kính mời quý khán giả đón xem tại link: https://www.youtube.com/watch?v=Fx3W-4evlxI