Lan tỏa văn hóa Việt qua sáng tạo đương đại | Vườn sao mai

Văn hóa Việt Nam qua góc nhìn sáng tạo của người trẻ

Văn hóa không chỉ là những giá trị được lưu giữ trong sách vở hay hiện diện qua các hiện vật lịch sử, mà còn là cội nguồn bản sắc, gắn bó với đời sống và tâm hồn mỗi người Việt Nam. Với mong muốn đưa những giá trị truyền thống đến gần hơn với cộng đồng, dự án Sắc màu di sản được hình thành từ ý tưởng kết nối nghiên cứu văn hóa với công nghệ số và sáng tạo đương đại.

Theo chia sẻ của đội ngũ thực hiện, dự án bắt đầu từ quá trình nghiên cứu các dòng tranh dân gian, sách và những chất liệu văn hóa truyền thống

Từ nguồn tư liệu thu thập được, nhóm phát triển nội dung thành thư viện đa phương tiện, xây dựng cơ sở dữ liệu và thiết kế các ứng dụng tương tác. Nhờ đó, những hình ảnh, biểu tượng và câu chuyện xưa có thể được tái hiện qua nhiều hình thức mới như lịch Tết, thiệp, truyện tranh, phim hoạt hình, trò chơi và không gian triển lãm tương tác.

Từ nguồn tư liệu thu thập được, nhóm phát triển nội dung thành thư viện đa phương tiện, xây dựng cơ sở dữ liệu và thiết kế các ứng dụng tương tác

Điểm đặc biệt của Sắc màu di sản là không dừng lại ở việc giới thiệu kiến thức, mà tạo cơ hội để người tham gia trực tiếp trải nghiệm. Thay vì chỉ quan sát tranh dân gian hay nghe kể chuyện lịch sử, người trẻ và các gia đình có thể tham gia hoạt động sáng tạo, khám phá hiện vật, nghe thuyết minh và tương tác với những sản phẩm được phát triển từ chất liệu văn hóa Việt Nam.

Văn hóa di sản được kể lại bằng công nghệ số

Từ ý tưởng ban đầu, Sắc màu di sản từng bước phát triển thành chuỗi hoạt động trải nghiệm với nhiều chủ đề khác nhau. Trong đó, chương trình Hương sắc cố đô giới thiệu những câu chuyện về lịch sử, di sản Huế và trò chơi dân gian; Sắc hội trung thu khai thác không gian Tết Trung thu truyền thống qua triển lãm trò chơi xưa và workshop làm bánh; Họa sắc khai xuân kết hợp tranh dân gian với công nghệ A.I. để tạo lịch Tết, thiệp Tết mang dấu ấn cá nhân.

Chương trình Hương sắc cố đô giới thiệu những câu chuyện về lịch sử, di sản Huế và trò chơi dân gian

Ở những hoạt động dành cho thiếu nhi, các dòng tranh dân gian Việt Nam, hình tượng linh vật và những câu chuyện truyền thống được tái hiện bằng công nghệ tương tác.Người tham gia có thể chụp ảnh cùng các hình tượng nghệ thuật, khám phá không gian triển lãm trực tuyến hoặc trải nghiệm những trò chơi gắn với văn hóa dân tộc.

Ở những hoạt động dành cho thiếu nhi, các dòng tranh dân gian Việt Nam, hình tượng linh vật và những câu chuyện truyền thống được tái hiện bằng công nghệ tương tác

Việc ứng dụng công nghệ giúp di sản trở nên sinh động, gần gũi và phù hợp hơn với cách tiếp nhận của thế hệ trẻ. Tuy nhiên, công nghệ không thay thế giá trị nguyên bản của di sản mà đóng vai trò như một phương tiện kể chuyện, mở rộng khả năng tiếp cận và khơi gợi sự tò mò. Từ đó, những giá trị tưởng chừng xa cách có thể trở thành trải nghiệm trực quan, tạo cơ hội để người tham gia tìm hiểu sâu hơn về lịch sử, nghệ thuật và bản sắc của từng vùng miền.

Văn hóa truyền thống kết nối cộng đồng và thế hệ trẻ

Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm, dự án hướng đến việc hỗ trợ doanh nghiệp địa phương giới thiệu sản phẩm thông qua câu chuyện văn hóa, góp phần làm phong phú cách tiếp cận thị trường và gia tăng giá trị cho sản phẩm bản địa. Định hướng xây dựng nền tảng thương mại điện tử về văn hóa Việt Nam cũng được đặt ra, nhằm kết nối các nhà nghiên cứu, người sáng tạo, doanh nghiệp và cộng đồng yêu di sản.

Bộ sưu tập hiện vật truyền thống, trong đó có các đầu lân gắn với lịch sử nghề thủ công tại khu vực Sài Gòn - Chợ Lớn

Song song đó, những bộ sưu tập hiện vật truyền thống, trong đó có các đầu lân gắn với lịch sử nghề thủ công tại khu vực Sài Gòn - Chợ Lớn, cho thấy sức hấp dẫn của di sản khi được giới thiệu cùng những câu chuyện về nguồn gốc, niên đại và giá trị nghệ thuật.

Du khách tham quan, tìm hiểu các hiện vật đầu lân truyền thống, khám phá câu chuyện về lịch sử và nghệ thuật chế tác gắn liền với văn hóa Sài Gòn - Chợ Lớn

Thông qua Sắc màu di sản, văn hóa truyền thống được tiếp cận bằng tinh thần sáng tạo, sự chủ động của người trẻ và sức mạnh của công nghệ. Đây cũng là cách để di sản tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại, nuôi dưỡng niềm tự hào về bản sắc dân tộc và mở ra cơ hội để những giá trị văn hóa Việt Nam được lan tỏa rộng rãi hơn.

Chương trình Vườn sao mai mang đến câu chuyện về những nỗ lực gìn giữ và phát huy văn hóa Việt Nam qua dự án Sắc màu di sản. Kính mời quý khán giả đón xem tại link:

https://www.youtube.com/watch?v=35MRpNsvRGA&t=185s