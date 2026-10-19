PSG ngược dòng thắng Strasbourg, trở lại ngôi đầu Ligue 1

PSG có chuyến làm khách nhiều thử thách trên sân của Strasbourg (Ảnh: PSG)

PSG đã có chuyến làm khách nhiều thử thách trên sân của Strasbourg. Sau chiến thắng ấn tượng trước Manchester City ở Champions League, HLV Luis Enrique tiếp tục xoay tua đội hình nhằm phân bổ thể lực cho các cầu thủ trong lịch thi đấu dày đặc. Tuy nhiên, đội bóng thủ đô Paris sớm gặp bất lợi khi Giovanni Reyna ghi bàn mở tỷ số cho Strasbourg ở phút 17.

PSG nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc trong hiệp hai. Ousmane Dembélé không thắng được thủ môn đối phương trên chấm phạt đền ở phút 72. Dù vậy, đội khách vẫn kiên trì tấn công và được đền đáp ở những phút cuối trận. Phút 77, Illia Zabarnyi đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát sau tình huống phối hợp từ quả phạt góc, với Dembélé góp công kiến tạo.

Chiến thắng giúp PSG có 14 điểm sau bảy trận và tạm đứng đầu Ligue 1 (Ảnh: PSG)

Đến phút 85, Dembélé sửa sai bằng bàn thắng giúp PSG vượt lên dẫn 2-1. Tiền đạo người Pháp dứt điểm thành công sau khi đội khách gia tăng sức ép lên hàng phòng ngự Strasbourg. Trong thời gian bù giờ, Désiré Doué ghi bàn thứ ba, khép lại màn ngược dòng của PSG. Đội khách còn gặp tổn thất khi Nuno Mendes phải rời sân vì chấn thương sau lúc đội đã sử dụng hết quyền thay người.

Chiến thắng giúp PSG có 14 điểm sau bảy trận và tạm đứng đầu Ligue 1. Đội bóng Paris bằng điểm Monaco nhưng xếp trên nhờ các chỉ số phụ. Kết quả cũng cho thấy khả năng vượt khó của PSG trong giai đoạn phải thi đấu liên tục ở cả giải quốc nội lẫn đấu trường Châu Âu. Strasbourg, trong khi đó, bỏ lỡ cơ hội giành điểm dù đã dẫn trước phần lớn thời gian trận đấu.

Nguồn: PSG, Guardian