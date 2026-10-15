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Thể thao

PSG vùi dập Man City, Real Madrid ngược dòng kịch tính tại Champions League

HOÀNG HẠNH
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(HTV) - Paris Saint-Germain (PSG) đánh bại Manchester City 4-2, trong khi Real Madrid tạo nên màn ngược dòng ngoạn mục để thắng Roma 4-3 tại Champions League. Loạt trận giữa tuần còn thiết lập kỷ lục mới với 78 bàn thắng, vượt thành tích 71 bàn ở lượt trận thứ ba mùa giải trước.

PSG thắng đậm Man City, Real Madrid bùng nổ cuối trận tại Champions League

Tại Champions League, PSG có màn trình diễn ấn tượng ngay trong hiệp một trước Manchester City. Désiré Doué mở tỷ số ở phút 13, trước khi kiến tạo để Ousmane Dembélé nhân đôi cách biệt chưa đầy hai phút sau đó. Đến phút 32, Vitinha nâng tỷ số lên 3-0, khiến sân nhà của Man City chìm trong im lặng.

PSG vùi dập Man City, Real Madrid ngược dòng kịch tính tại Champions League - Ảnh 1.

Désiré Doué ăn mừng bàn thắng vào lưới Manchester City ở phút 13 (Ảnh: AP)

Erling Haaland thắp lại hy vọng cho đội chủ nhà bằng cú đánh đầu ở phút 53. Tuy nhiên, Maghnes Akliouche nhanh chóng ghi bàn thứ tư cho PSG ở phút 63. 

PSG vùi dập Man City, Real Madrid ngược dòng kịch tính tại Champions League - Ảnh 2.

Cầu thủ Maghnes Akliouche ghi bàn thứ tư cho PSG ở phút 63 (Ảnh: AP)

Haaland hoàn tất cú đúp ở phút 75, nhưng Man City không thể san bằng cách biệt. PSG còn bỏ lỡ cơ hội ghi bàn từ chấm phạt đền trong thời gian bù giờ khi Ferran Torres không thắng được thủ môn Gianluigi Donnarumma.

PSG vùi dập Man City, Real Madrid ngược dòng kịch tính tại Champions League - Ảnh 3.

Thủ môn Gianluigi Donnarumma (Áo cam) cản phá thành công quả phạt đền của Man City (Ảnh: AP)

PSG vùi dập Man City, Real Madrid ngược dòng kịch tính tại Champions League - Ảnh 4.

Haaland hoàn tất cú đúp ở phút 75, nhưng Man City không thể san bằng cách biệt (Ảnh: AP)

Trong khi đó, Real Madrid đánh bại Roma 4-3 nhờ ba bàn thắng muộn. Đội chủ nhà từng dẫn 3-1 sau cú đúp của Donyell Malen, bên cạnh bàn mở tỷ số của Marten de Roon. Kylian Mbappé ghi bàn rút ngắn cách biệt ở phút 25, trong lần ra sân thứ 100 tại Champions League.

PSG vùi dập Man City, Real Madrid ngược dòng kịch tính tại Champions League - Ảnh 5.

Endrick của Real Madrid ăn mừng bàn thắng vào lưới Roma (Ảnh: AP)

Kịch tính xuất hiện trong những phút cuối khi các cầu thủ vào sân thay người Carlos Espí và Endrick lần lượt lập công từ phút 85, đưa trận đấu trở về thế cân bằng. Sau đó, Antonio Rüdiger ghi bàn quyết định từ cự ly gần, giúp Real Madrid hoàn tất màn ngược dòng.

Champions League lập kỷ lục 78 bàn thắng

Loạt trận thứ hai, diễn ra trong hai ngày thứ Ba và thứ Tư, ghi nhận tổng cộng 78 bàn thắng. Thành tích này vượt kỷ lục 71 bàn được thiết lập ở lượt trận thứ ba mùa giải trước. Đáng chú ý, sáu trong chín trận đấu ngày thứ Tư có ít nhất năm bàn thắng.

Liverpool góp phần tạo nên ngày thi đấu bùng nổ khi thắng LASK 6-3 trên sân khách. Bradley Barcola lập hat-trick, trong khi Ronald Araújo, Jeremie Frimpong và Lewis Koumas cũng ghi bàn cho đội bóng Anh. LASK có ba lần đưa bóng vào lưới đối phương, nhưng không thể ngăn Liverpool giành chiến thắng.

Aston Villa cũng gây ấn tượng với chiến thắng 6-0 trước Fenerbahçe. Nicolas Jackson và Ross Barkley mỗi người lập cú đúp, còn Johan Manzambi ghi bàn trong lần đầu ra sân tại Champions League, đúng ngày sinh nhật tuổi 21.

Ở các trận đấu khác, Bodø/Glimt bất ngờ đánh bại Borussia Dortmund 1-0. Stuttgart thắng Slovan Bratislava 3-0, còn Shakhtar Donetsk vượt qua AEK Athens với tỷ số 3-1 trong trận đấu tổ chức tại London. Feyenoord cũng ngược dòng đánh bại Como 3-2.

Những kết quả giàu bàn thắng tiếp tục tạo nên sức hấp dẫn cho Champions League, đồng thời cho thấy sự khó lường của cuộc đua tại đấu trường cấp câu lạc bộ hàng đầu châu Âu.

Nguồn tin: CIARÁN FAHEY/AP

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