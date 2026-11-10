Phường Thạnh Mỹ Tây: Lan tỏa tinh thần đoàn kết, nâng cao đời sống Nhân dân

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết tại khu dân cư

Bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Thạnh Mỹ Tây.

Phường Thạnh Mỹ Tây biểu dương các gương “Người tốt, việc tốt” và ký kết xây dựng mô hình “Khu phố không ma túy”

Tại ngày hội, đại diện 6 khu phố ký kết phối hợp xây dựng khu phố "Đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc" và đẩy mạnh chuyển đổi số trong cộng đồng dân cư. Đồng thời, các khu phố phối hợp với Công an phường triển khai xây dựng mô hình "Khu phố không ma túy", hướng đến bảo đảm an ninh trật tự và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Chăm lo đời sống, lan tỏa tinh thần đoàn kết

Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh trao tặng 10 phần quà và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thạnh Mỹ Tây trao 40 phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, địa phương đặc biệt quan tâm những hộ dân chịu ảnh hưởng bởi các dự án trên địa bàn.

Đại biểu tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Thạnh Mỹ Tây

Bên cạnh hoạt động chăm lo an sinh xã hội, Thành phố và phường còn trao tặng 6 chậu cây xanh cho 6 khu phố. Hoạt động góp phần xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp và hưởng ứng phong trào "Thạnh Mỹ Tây muôn sắc xanh".

Biểu dương những đóng góp tích cực cho cộng đồng

Cũng trong khuôn khổ ngày hội, phường Thạnh Mỹ Tây biểu dương 72 cá nhân đạt danh hiệu "Người tốt, việc tốt" và 18 "Gia đình văn hóa tiêu biểu" năm 2026. Đây là những tập thể gia đình và cá nhân có đóng góp tích cực trong xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn tình làng nghĩa xóm và phát huy tinh thần tương trợ trong cộng đồng.

Người dân phường Thạnh Mỹ Tây hưởng ứng ngày hội, lan tỏa tinh thần đoàn kết và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

Thông qua các hoạt động thiết thực. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục khẳng định vai trò gắn kết cộng đồng dân cư. Đồng thời, tạo động lực để người dân cùng chung tay xây dựng phường Thạnh Mỹ Tây ngày càng văn minh, an toàn và nghĩa tình.