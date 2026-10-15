Trợ giúp pháp lý phòng chống ma túy học sinh: Nhân rộng mô hình phối hợp giữa nhà trường và cơ sở

UBND phường Bình Đông phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước TP. Hồ Chí Minh và Trường Trung học phổ thông Tạ Quang Bửu vừa tổ chức Chương trình truyền thông pháp luật về phòng, chống ma túy và thực hiện trợ giúp pháp lý cho đối tượng trẻ em trên địa bàn.

Cụ thể hóa chỉ đạo về phòng chống ma túy trong cơ sở giáo dục

Chương trình nhằm cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương và TP. Hồ Chí Minh trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, gắn liền với kỹ năng phòng, chống ma túy tại các cơ sở giáo dục. Bám sát thực tiễn địa phương, hoạt động đã đổi mới nội dung truyền thông thông qua các chuyên đề tư vấn trực tiếp và xử lý tình huống thực tế; qua đó giúp học sinh nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng nhận diện các dạng ma túy núp bóng tinh vi và tự giác chấp hành pháp luật.

Toàn cảnh đông đảo học sinh Trường THPT Tạ Quang Bửu cùng các đại biểu tham dự Chương trình truyền thông pháp luật về phòng, chống ma túy và trợ giúp pháp lý tại phường Bình Đông

Đại diện học sinh tham dự chương trình chia sẻ rằng qua chuyên đề, các em được tiếp cận tư vấn pháp lý và phòng chống ma túy, từ đó hiểu rõ quy định của pháp luật, nâng cao ý thức bản thân và đánh giá đây là hoạt động rất thiết thực đối với học sinh cũng như cộng đồng.

Phối hợp giữa nhà trường và cơ sở để nhận diện nguy cơ từ sớm

Bà Lê Thị Thúy - Quyền Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước TP. Hồ Chí Minh cùng các đại biểu, thầy cô giáo tham dự và đồng hành cùng học sinh trong chương trình

Chương trình đặc biệt chú trọng kết nối giữa đơn vị chuyên môn, nhà trường và lực lượng cơ sở nhằm tạo mạng lưới bảo vệ học sinh toàn diện. Qua đó, công tác phòng ngừa được chủ động triển khai ngay từ môi trường học đường, giúp học sinh nâng cao bản lĩnh phòng tránh cạm bẫy ma túy, đồng thời hỗ trợ giáo viên, cán bộ địa phương nhận diện sớm các biểu hiện bất thường để kịp thời xử lý và thực hiện tư vấn trợ giúp pháp lý miễn phí cho trẻ em.

Khẳng định mục tiêu của hoạt động, đại diện Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước TP. Hồ Chí Minh cho biết chương trình hướng đến trang bị kiến thức cơ bản, những câu chuyện thực tế về ma túy núp bóng để các em phòng tránh. Qua đó, không chỉ giúp học sinh vững vàng hơn mà còn hỗ trợ thầy cô, cán bộ cơ sở sớm nhận diện các biểu hiện ban đầu để kịp thời xử lý.

Tăng cường trợ giúp pháp lý, bảo vệ quyền lợi trẻ em

Bên cạnh các hoạt động truyền thông tập trung, phường Bình Đông tiếp tục đẩy mạnh công tác trợ giúp pháp lý cho các đối tượng thụ hưởng theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017.

Ban tổ chức tặng hoa chúc mừng và tri ân các đơn vị, cá nhân đồng hành cùng chương trình, thể hiện cam kết tiếp tục hỗ trợ, bảo vệ thanh thiếu niên trước các nguy cơ tệ nạn

Thông qua đó, chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi để người dân và học sinh nắm vững quyền, nghĩa vụ của mình, chủ động tiếp cận các chính sách hỗ trợ từ Nhà nước; qua đó góp phần giữ vững an ninh trật tự và xây dựng môi trường giáo dục an toàn trên địa bàn.