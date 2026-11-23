Phường Tân Bình biểu dương 82 gương "Người tốt, việc tốt"

Với chủ đề "Giữ gìn bản sắc - Gắn kết nghĩa tình", chương trình là dịp ôn lại truyền thống 96 năm hình thành và phát triển của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời ghi nhận những đóng góp của các tập thể, cá nhân trong xây dựng cộng đồng.

Đông đảo đại biểu và người dân phường Tân Bình tham dự chương trình họp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với chủ đề "Giữ gìn bản sắc - Gắn kết nghĩa tình"

Tại buổi họp mặt, phường Tân Bình biểu dương 82 gương "Người tốt, việc tốt" năm 2026; trao giải Hội thao Cán bộ Dân vận khỏe lần thứ I. Dịp này, địa phương cũng trao quà Đại đoàn kết, thẻ bảo hiểm y tế và phương tiện sinh kế cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tiết mục văn nghệ chào mừng tại buổi lễ, mở đầu cho chuỗi hoạt động ôn lại truyền thống và chăm lo an sinh xã hội thiết thực cho người dân địa phương

Bên cạnh đó, chương trình tiếp nhận sự hỗ trợ từ nhiều đơn vị, góp thêm nguồn lực để địa phương triển khai các hoạt động chăm lo đời sống người dân.

Phường Tân Bình tổ chức nhiều hoạt động chăm lo an sinh xã hội

Trong khuôn khổ ngày hội, người dân được tham gia nhiều hoạt động thiết thực như cắt tóc miễn phí, gian hàng áo dài 0 đồng, gian hàng bình ổn giá, khám và tư vấn sức khỏe miễn phí.

Ban tổ chức trao giải Hội thao Cán bộ Dân vận khỏe lần thứ I năm 2026 trong khuôn khổ ngày hội biểu dương 82 gương "Người tốt, việc tốt" tại phường Tân Bình

Các hoạt động góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng, đồng thời tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ thiết yếu.