Phường Phú Thuận phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày hội diễn ra tại cụm các khu phố 8, 10, 11, 12, 13, 14 và 15, là dịp để cán bộ, đảng viên và Nhân dân cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tôn vinh, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Đại diện phát biểu khai mạc Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại cụm các khu phố 8, 10, 11, 12, 13, 14 và 15, phường Phú Thuận với chủ đề "Giữ gìn bản sắc - Gắn kết nghĩa tình"

Thông qua các hoạt động, ngày hội góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động người dân chung sức xây dựng phường Phú Thuận ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Phường Phú Thuận trao 186 phần quà cho người dân khó khăn

Dịp này, phường khen thưởng các tập thể điển hình trong phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2026; tuyên dương 31/31 khu phố đạt danh hiệu "Khu phố Văn hóa".

Các đại biểu trao tặng cây xanh chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm tại ngày hội, dịp để phường Phú Thuận tuyên dương 31/31 khu phố đạt danh hiệu "Khu phố Văn hóa" và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Địa phương cũng trao 186 phần quà, tổng trị giá 93 triệu đồng, từ nguồn vận động Quỹ Vì người nghèo để hỗ trợ các hộ dân còn khó khăn. Bên cạnh đó, Ban Công tác Mặt trận các khu phố đăng ký thực hiện các công trình, phần việc thi đua trong năm 2027, tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cộng đồng.