Phường Đức Nhuận trao tặng Huy hiệu Đảng cho 50 đảng viên

Các đại biểu tham dự buổi lễ trao tặng Huy hiệu Đảng

Chiều nay 9/11, Đảng ủy phường Đức Nhuận tổ chức họp mặt kỷ niệm 108 năm Cách mạng Tháng Mười Nga và trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 7/11/2026. Dự buổi lễ có đồng chí Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; Thiếu tướng Vũ Văn Điền - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố.

Đảng ủy phường Đức Nhuận tổ chức họp mặt kỷ niệm 108 năm Cách mạng Tháng Mười Nga

Trong đợt này, Đảng bộ phường Đức Nhuận có 50 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, 3 đồng chí nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 9 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm; 6 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm; 1 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm. Các đảng viên còn lại được trao Huy hiệu 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Võ Văn Minh dự họp mặt và trao tặng Huy hiệu Đảng tại phường Đức Nhuận

Các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 7/11/2026

Huy hiệu Đảng ghi nhận quá trình cống hiến và rèn luyện của mỗi đảng viên

Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và những đóng góp của đảng viên qua từng thời kỳ. Đây không chỉ là niềm vinh dự của mỗi cá nhân và gia đình mà còn thể hiện sự trân trọng của Đảng đối với những cống hiến bền bỉ cho sự nghiệp cách mạng.

Niềm vinh dự của các đảng viên và gia đình trong ngày nhận Huy hiệu Đảng

Dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, trong những năm tháng gian khó hay trong công cuộc đổi mới, các đảng viên luôn giữ vững phẩm chất người cộng sản, kiên định lý tưởng cách mạng, trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân. Những đóng góp, tinh thần tận tụy, ý chí kiên cường và đức hy sinh của các đồng chí tiếp tục là tấm gương để thế hệ cán bộ, đảng viên trẻ noi theo.



