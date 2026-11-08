Phường Cầu Kiệu trao Huy hiệu Đảng cho 21 đảng viên dịp 7/11

Tại buổi họp mặt, Đảng ủy phường Cầu Kiệu đã trao Huy hiệu Đảng cho 21 đảng viên được Ban Thường vụ Thành ủy xét tặng. Trong đó, có 1 đảng viên nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm, 3 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm và 12 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đảng ủy phường Cầu Kiệu tổ chức họp mặt kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga

Đây là sự ghi nhận đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và những đóng góp của các đảng viên qua nhiều chặng đường cách mạng. Đồng thời, hoạt động góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tự hào và trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Các đảng viên vinh dự được Ban Thường vụ Thành ủy xét tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 7/11

Tiếp nối chương trình, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Cầu Kiệu tổ chức tọa đàm với chủ đề "Nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ vững bốn kiên định".

Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng ghi nhận chặng đường cống hiến bền bỉ của đảng viên

Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung chia sẻ những vấn đề đặt ra từ thực tiễn, trao đổi kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng tại các chi bộ, đảng bộ trực thuộc.

Tọa đàm nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ vững bốn kiên định

Thông qua các hoạt động, Đảng bộ phường Cầu Kiệu tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, củng cố sự thống nhất trong nhận thức và hành động, góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.



