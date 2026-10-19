Phường Bình Hưng Hòa vận động hơn 1 tỷ đồng chăm lo người nghèo năm 2026

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hòa Bình vừa phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2026 và ra mắt mô hình "Hộ khá giúp hộ khó".

Phường phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 và ra mắt mô hình “Hộ khá giúp hộ khó”

Tại chương trình, các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo và các hội đoàn thể phường Bình Hưng Hòa đã ủng hộ và đăng ký ủng hộ Quỹ Vì người nghèo cùng hiện vật chăm lo Tết, với tổng trị giá 1 tỷ 088 triệu đồng.

52 khu phố đăng ký thực hiện mô hình “Hộ khá giúp hộ khó”, với 131 hộ khá hỗ trợ 112 hộ khó khăn

Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường trao tặng 5 phương tiện sinh kế, 5 suất học bổng, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và 104 suất quà cho người cao tuổi. Kinh phí hỗ trợ được huy động từ các mạnh thường quân và nguồn thu từ phong trào Nuôi heo đất của Mặt trận.

Các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo và hội đoàn thể chung tay ủng hộ Quỹ Vì người nghèo

Bà Nguyễn Thanh Nguyệt - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bình Hưng Hòa, TP. Hồ Chí Minh, cho biết trong Tháng cao điểm "Vì người nghèo", Mặt trận phường và các tổ chức chính trị - xã hội sẽ tiếp tục vận động nguồn lực để chăm lo, hỗ trợ sinh kế cho các hộ khó khăn và trao học bổng cho học sinh. Hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết, địa phương cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm góp phần cải thiện đời sống người dân.

Mô hình "Hộ khá giúp hộ khó" lan tỏa tinh thần tương trợ

Mô hình “Hộ khá giúp hộ khó” phát huy tinh thần tương trợ, chung tay chăm lo các hộ có hoàn cảnh khó khăn

Hưởng ứng mô hình "Hộ khá giúp hộ khó", 52 khu phố đã đăng ký thực hiện, với 131 hộ khá hỗ trợ 112 hộ khó khăn.

Sau khi có kết quả phúc tra hộ nghèo, hộ cận nghèo, địa phương sẽ tiếp tục vận động các cơ sở tôn giáo, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp đồng hành cùng mô hình, hướng đến mở rộng phạm vi thực hiện trong thời gian tới.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường trao tặng phương tiện sinh kế cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn

Thông qua việc huy động nguồn lực xã hội và phát huy tinh thần tương trợ trong cộng đồng, các hoạt động hưởng ứng Tháng cao điểm "Vì người nghèo" góp phần hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, đồng thời lan tỏa trách nhiệm chung tay chăm lo an sinh xã hội tại địa phương.