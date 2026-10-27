CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Xã hội

Phường Bình Dương ra mắt mô hình chăm sóc sức khỏe và sinh hoạt người cao tuổi

MINH HẢI, TẤN PHUM, ĐỨC PHONG
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Phường Bình Dương ra mắt mô hình “Điểm chăm sóc sức khỏe và sinh hoạt người cao tuổi”, đồng thời triển khai các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tham dự chương trình.

Sáng nay, phường Bình Dương tổ chức lễ ra mắt mô hình "Điểm chăm sóc sức khỏe và sinh hoạt người cao tuổi", hướng đến xây dựng không gian thân thiện, thuận tiện để người cao tuổi gặp gỡ, giao lưu và tham gia các hoạt động phù hợp với thể trạng.

Phường Bình Dương ra mắt mô hình chăm sóc sức khỏe và sinh hoạt người cao tuổi- Ảnh 1.

Phường Bình Dương ra mắt mô hình “Điểm chăm sóc sức khỏe và sinh hoạt người cao tuổi”

Mô hình tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như tập luyện thể dục dưỡng sinh, văn nghệ, thăm khám sàng lọc một số bệnh thường gặp, tư vấn dinh dưỡng, tâm lý, phục hồi chức năng và vật lý trị liệu. Qua đó, người cao tuổi có thêm điều kiện chăm sóc sức khỏe, duy trì sinh hoạt cộng đồng và chủ động phòng ngừa bệnh tật.

Phường Bình Dương ra mắt mô hình chăm sóc sức khỏe và sinh hoạt người cao tuổi- Ảnh 2.

Công trình máy đo huyết áp hỗ trợ người cao tuổi theo dõi sức khỏe thường xuyên

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao tặng các phần quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Hội Người cao tuổi TP. Hồ Chí Minh cũng trao tặng công trình máy đo huyết áp cho Hội Người cao tuổi phường Bình Dương, hỗ trợ theo dõi sức khỏe thường xuyên.

Ngay sau lễ ra mắt, người cao tuổi trên địa bàn được khám sức khỏe miễn phí.

Hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình khó khăn

Cũng trong dịp này, phường Bình Dương tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ bà Nguyễn Thị Nể, cư trú tại khu phố Phú Mỹ 2, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Phường Bình Dương ra mắt mô hình chăm sóc sức khỏe và sinh hoạt người cao tuổi- Ảnh 3.

Phường Bình Dương khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình khó khăn về nhà ở

Căn nhà có tổng kinh phí xây dựng 180 triệu đồng, được hỗ trợ từ Quỹ "Vì người nghèo" của phường và nguồn vận động xã hội hóa. Công trình nhằm giúp gia đình ổn định chỗ ở, từng bước cải thiện điều kiện sống.

Các hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và hỗ trợ nhà ở cho hộ khó khăn góp phần cụ thể hóa công tác an sinh xã hội tại địa phương, hướng đến chăm lo đời sống người dân.

Thăm Giám mục Giáo phận Phú Cường

Cũng trong sáng nay, đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng đoàn công tác đến thăm Giám mục Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Giáo phận Phú Cường.

Phường Bình Dương ra mắt mô hình chăm sóc sức khỏe và sinh hoạt người cao tuổi- Ảnh 4.

Đoàn công tác TP. Hồ Chí Minh thăm Giám mục Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Giáo phận Phú Cường

Tại buổi thăm, đồng chí Nguyễn Phước Lộc ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Giáo phận Phú Cường, các tu sĩ và đồng bào Công giáo trong công tác an sinh xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí gửi lời chúc sức khỏe đến Giám mục Giuse Nguyễn Tấn Tước, đồng thời bày tỏ mong muốn Giáo phận tiếp tục đồng hành cùng chính quyền, chung sức xây dựng TP. Hồ Chí Minh ngày càng phát triển.


Tin liên quan

Chờ ngày san hô Côn Đảo rực rỡ trở lại

Chờ ngày san hô Côn Đảo rực rỡ trở lại

(HTV) - Sau đợt tẩy trắng nghiêm trọng quét qua vùng biển Côn Đảo trong năm 2024 khiến tỷ lệ san hô chết lên tới 90% ở một số khu vực nước nông, nỗ lực phục hồi san hô tại đây đang có những tín hiệu tích cực.

Va chạm với xe đầu kéo, học viên tập lái tử vong, giáo viên gãy chân

Va chạm với xe đầu kéo, học viên tập lái tử vong, giáo viên gãy chân

Một vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe tải tập lái trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Nhân Cơ (Lâm Đồng), khiến một học viên tập lái tử vong, giáo viên dạy lái bị gãy chân.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Cháy nhà xưởng gần cây xăng trong đêm ở TP. Hồ Chí Minh

Cháy nhà xưởng gần cây xăng trong đêm ở TP. Hồ Chí Minh

Xã hội 09:44 27/10/2026

TP. Hồ Chí Minh tại phường Tây Nam, xảy ra vụ cháy nhà xưởng, vị trí đám cháy ở gần cây xăng.

Rực rỡ màn trình diễn từ 2.000 drone tại Hồng Kông (Trung Quốc)

Thế giới 23:11 26/10/2026

(HTV) - Khoảng 2.000 drone thắp sáng bầu trời cảng Victoria, Hồng Kông (Trung Quốc), với màn trình diễn ánh sáng 3D kéo dài 15 phút, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dự báo thời tiết ngày 28/10/2026 | TP. Hồ Chí Minh có mây, đôi lúc có mưa

Đời sống 18:08 27/10/2026

(HTV) - TP. Hồ Chí Minh Có mây, đôi lúc có mưa. Gió đông đông nam cấp 2-3, có lúc giật mạnh. Đêm mây ngày càng nhiều.

TP. Hồ Chí Minh rà soát đề án thành lập 29 phường

TP. Hồ Chí Minh rà soát đề án thành lập 29 phường

Xã hội 10:33 27/10/2026

(HTV) - UBND TP. Hồ Chí Minh làm việc với Đoàn công tác liên ngành của Bộ Nội vụ về kết quả khảo sát tại 29 xã dự kiến thành lập phường, trong đó tập trung rà soát các tiêu chí dân số, đô thị hóa, quy hoạch và hạ tầng, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu phát triển của thành phố.

Xem thêm