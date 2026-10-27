Phường Bình Dương ra mắt mô hình chăm sóc sức khỏe và sinh hoạt người cao tuổi

Sáng nay, phường Bình Dương tổ chức lễ ra mắt mô hình "Điểm chăm sóc sức khỏe và sinh hoạt người cao tuổi", hướng đến xây dựng không gian thân thiện, thuận tiện để người cao tuổi gặp gỡ, giao lưu và tham gia các hoạt động phù hợp với thể trạng.

Phường Bình Dương ra mắt mô hình “Điểm chăm sóc sức khỏe và sinh hoạt người cao tuổi”

Mô hình tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như tập luyện thể dục dưỡng sinh, văn nghệ, thăm khám sàng lọc một số bệnh thường gặp, tư vấn dinh dưỡng, tâm lý, phục hồi chức năng và vật lý trị liệu. Qua đó, người cao tuổi có thêm điều kiện chăm sóc sức khỏe, duy trì sinh hoạt cộng đồng và chủ động phòng ngừa bệnh tật.

Công trình máy đo huyết áp hỗ trợ người cao tuổi theo dõi sức khỏe thường xuyên

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao tặng các phần quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Hội Người cao tuổi TP. Hồ Chí Minh cũng trao tặng công trình máy đo huyết áp cho Hội Người cao tuổi phường Bình Dương, hỗ trợ theo dõi sức khỏe thường xuyên.

Ngay sau lễ ra mắt, người cao tuổi trên địa bàn được khám sức khỏe miễn phí.

Hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình khó khăn

Cũng trong dịp này, phường Bình Dương tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ bà Nguyễn Thị Nể, cư trú tại khu phố Phú Mỹ 2, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Phường Bình Dương khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình khó khăn về nhà ở

Căn nhà có tổng kinh phí xây dựng 180 triệu đồng, được hỗ trợ từ Quỹ "Vì người nghèo" của phường và nguồn vận động xã hội hóa. Công trình nhằm giúp gia đình ổn định chỗ ở, từng bước cải thiện điều kiện sống.

Các hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và hỗ trợ nhà ở cho hộ khó khăn góp phần cụ thể hóa công tác an sinh xã hội tại địa phương, hướng đến chăm lo đời sống người dân.

Thăm Giám mục Giáo phận Phú Cường

Cũng trong sáng nay, đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng đoàn công tác đến thăm Giám mục Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Giáo phận Phú Cường.

Đoàn công tác TP. Hồ Chí Minh thăm Giám mục Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Giáo phận Phú Cường

Tại buổi thăm, đồng chí Nguyễn Phước Lộc ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Giáo phận Phú Cường, các tu sĩ và đồng bào Công giáo trong công tác an sinh xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí gửi lời chúc sức khỏe đến Giám mục Giuse Nguyễn Tấn Tước, đồng thời bày tỏ mong muốn Giáo phận tiếp tục đồng hành cùng chính quyền, chung sức xây dựng TP. Hồ Chí Minh ngày càng phát triển.



