Trải qua 96 năm xây dựng và trưởng thành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn giữ vai trò quan trọng trong việc tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh toàn dân tộc. Tiếp nối truyền thống đó, phường An Đông triển khai nhiều hoạt động thiết thực, gắn công tác vận động nhân dân với phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động văn hóa tại khu dân cư.

Phát huy vai trò Mặt trận, biểu dương những điển hình tiêu biểu

Tại buổi họp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đại biểu cùng ôn lại chặng đường xây dựng và phát triển của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò của Mặt trận trong việc tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chương trình là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang và khẳng định vai trò của Mặt trận trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Dịp này, phường An Đông có 1 tập thể và 1 cá nhân được Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh tặng Bằng khen trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2026. Đồng thời, 3 công trình “Dân vận khéo” đăng ký cấp Thành phố được công nhận. Đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực, sáng kiến và cách làm thiết thực trong công tác vận động nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ tại địa phương.

Những cá nhân tiêu biểu được trao tặng các phần thưởng, ghi nhận đóng góp tích cực cho cộng đồng

Bên cạnh đó, phường tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển Phụ nữ”, Kỷ niệm chương “Cựu chiến binh Việt Nam” và Huy hiệu “Vì đàn em” cho các cá nhân tiêu biểu; tuyên dương, khen thưởng các gương “Người tốt, việc tốt” năm 2026. Những hoạt động này góp phần ghi nhận sự đóng góp của các cá nhân, tổ chức trong xây dựng cộng đồng và lan tỏa những giá trị tích cực trong đời sống xã hội.

Khai mạc Tuần lễ Văn hóa, lan tỏa giá trị truyền thống

Trong khuôn khổ chương trình, phường An Đông chính thức khai mạc Tuần lễ Văn hóa năm 2026, hướng đến gìn giữ, tôn vinh và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong đời sống hiện đại.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam được triển khai gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư, tạo thêm không gian giao lưu, kết nối và khuyến khích người dân cùng tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương.

Tuần lễ Văn hóa tạo không gian giao lưu, góp phần đưa các giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với người dân

Dịp này, phường cũng trao giải các hội thi hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, ghi nhận sự tham gia và hưởng ứng của các tập thể, cá nhân. Qua đó, góp phần đưa các hoạt động văn hóa đến gần hơn với đời sống cộng đồng, tạo sự gắn kết giữa các tầng lớp nhân dân.

Thông qua chuỗi hoạt động kỷ niệm, phường An Đông tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời khơi dậy tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân trong gìn giữ bản sắc văn hóa, chung tay xây dựng địa phương ngày càng văn minh, nghĩa tình.