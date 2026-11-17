Đoàn đại biểu TP. Hồ Chí Minh đến thăm, tri ân Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Tấn Phát

Tại buổi gặp gỡ, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong trân trọng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Tấn Phát đối với sự nghiệp giáo dục - đào tạo, công tác bồi dưỡng nguồn nhân lực cho đất nước, cũng như quá trình xây dựng và phát triển Thành phố.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong thăm hỏi Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Tấn Phát

Đồng chí Lê Quốc Phong chúc Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Tấn Phát cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc; đồng thời mong muốn ông tiếp tục quan tâm, nghiên cứu và đóng góp những ý kiến tâm huyết, nhất là trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ.

Đồng chí Lê Quốc Phong trân trọng ghi nhận những đóng góp của Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Tấn Phát

Những ý kiến và kinh nghiệm thực tiễn của Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Tấn Phát được kỳ vọng sẽ góp thêm góc nhìn cho lãnh đạo Thành phố trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và hoạch định các định hướng phát triển trong thời gian tới.

Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Tấn Phát - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nguyên Giám đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, có nhiều năm công tác và cống hiến cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo của đất nước. Ông từng đảm nhiệm các chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Giám đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Hoạt động thể hiện sự trân trọng đối với những đóng góp cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo của đất nước

Với những đóng góp trong quá trình công tác, Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Tấn Phát được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Ba và hạng Nhì.



