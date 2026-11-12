Phó Tổng thống 38 tuổi của Indonesia từ chức

Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin cho hay ông Gibran đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto vào sáng 11/11, và đã có cuộc trao đổi kéo dài hơn hai tiếng với ông Prabowo.

Trong sáng 12/11, ông Gibran đã nộp đơn từ chức lên Thượng viện, cơ quan giám sát quy trình phê chuẩn đơn từ chức và lựa chọn người thay thế của Indonesia.

Phó Tổng thống Indonesia Gibran Rakabuming Raka (trái) và Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto (phải) (Nguồn AP)

Đơn từ chức được đệ trình trong bối cảnh Phó tổng thống Gibran, 39 tuổi, đang nhận chỉ trích gay gắt sau phán quyết của Tòa án Hiến pháp Indonesia vào tháng 10. Phán quyết kết luận rằng không có bằng chứng thuyết phục chứng minh ông đã hoàn thành chương trình học tương đương bậc trung học phổ thông, một điều kiện bắt buộc đối với ứng viên Phó tổng thống.

Một số nghị sĩ đang cân nhắc mở cuộc điều tra về tư cách của ông Gibran. Giới phân tích nhận định đây có thể là bước đầu dẫn đến tiến trình luận tội Phó tổng thống.



