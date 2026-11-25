Không gian trải nghiệm mới mẻ này không chỉ đưa người hâm mộ đắm chìm vào các bối cảnh, phục trang và đạo cụ từng xuất hiện trong hai phần phim đầu tiên, mà còn hé lộ những chi tiết đầy bất ngờ về phần phim cuối cùng của loạt tác phẩm đình đám này.

Không gian triển lãm "The Dune Experience" tái hiện thế giới sa mạc Arrakis kỳ vĩ ngay giữa lòng thành phố Los Angeles, Mỹ

Mang tên "The Dune Experience", sự kiện trưng bày quy mô lớn này quy tụ hơn 200 hiện vật nguyên bản từng được sử dụng trên phim trường trong các phần trước. Đến với triển lãm, khách tham quan sẽ có cơ hội tận mắt chiêm ngưỡng mô hình phi cơ chuồn chuồn Ornithopter với kích thước thật đầy ấn tượng, trực tiếp bước vào không gian uy nghi của phòng ngai vàng màu xanh ngọc lục bảo, hay lưu lại những bức ảnh kỷ niệm độc đáo ngay trên lưng loài sâu cát khổng lồ mang tính biểu tượng của hành tinh Arrakis.

Hơn 200 hiện vật, phục trang và đạo cụ nguyên bản từ loạt phim Dune được trưng bày trong không gian thiết kế chuẩn bảo tàng nghệ thuật

Điểm nhấn thu hút sự chú ý đặc biệt của giới mộ điệu chính là khu vực giới thiệu các nội dung và tư liệu độc quyền liên quan đến phần 3 của loạt phim.

Chia sẻ về tâm huyết thực hiện dự án này, ông James Ngo - Đại diện hãng sản xuất Legendary Entertainment, cho biết: "Một trong những mục tiêu quan trọng của triển lãm là tôn vinh cả 3 phần phim, từ tầm nhìn sáng tạo đến công sức và sự tỉ mỉ trong quá trình sản xuất. Không gian được thiết kế mang cảm giác như một bảo tàng nghệ thuật thực thụ, thay vì chỉ là tập hợp những hoạt động giải trí rời rạc".

Mô hình phi cơ chuồn chuồn Ornithopter kích thước thật từng được sử dụng trên phim trường

Theo kế hoạch, phần 3 khép lại hành trình của "Dune" dự kiến sẽ chính thức ra mắt khán giả toàn cầu vào tháng 12 tới đây. Trong khi đó, triển lãm "The Dune Experience" sẽ tiếp tục mở cửa đón khách tham quan kéo dài đến tận tháng 2 năm sau, hứa hẹn là điểm đến không thể bỏ lỡ đối với các tín đồ điện ảnh.



