Dấu ấn của “Hope” trên bảng xếp hạng quốc tế

Tạp chí điện ảnh danh tiếng của Pháp Cahiers du Cinéma vừa công bố danh sách “Top 10 per année”, tuyển chọn 10 bộ phim được đánh giá nổi bật trong năm. Trong danh sách năm 2026, “Hope” của đạo diễn Na Hong-jin đứng ở vị trí thứ 9, đồng thời là bộ phim Hàn Quốc duy nhất được lựa chọn.

Bộ phim “Hope” của đạo diễn Na Hong-jin được Cahiers du Cinéma xếp thứ 9 trong danh sách 10 phim hay nhất năm 2026 (Ảnh: Dispatch)

Cahiers du Cinéma mô tả “Hope” là một “bom tấn cỡ XXL”, đồng thời đánh giá cao cách đạo diễn Na Hong-jin đẩy mạnh yếu tố kinh dị siêu hình – dấu ấn từng xuất hiện trong những tác phẩm trước đây của ông.

Trước đó, bộ phim cũng nhận được đánh giá tích cực từ các biên tập viên của tạp chí sau buổi ra mắt toàn cầu tại Liên hoan phim quốc tế Cannes vào tháng 5/2025. Tác phẩm đạt điểm trung bình 2,57 trên thang điểm 4.

Hình ảnh quảng bá chính thức của phim “Hope” (Ảnh: Dispatch)

Cahiers du Cinéma là một trong những tạp chí phê bình điện ảnh có uy tín trên thế giới. Hằng năm, tạp chí công bố danh sách 10 bộ phim tiêu biểu, ghi nhận những tác phẩm được đánh giá có thành tựu nổi bật trong năm.

Tiếp nối thành tích của điện ảnh Hàn Quốc

Việc “Hope” góp mặt trong danh sách năm nay tiếp tục bổ sung dấu ấn cho điện ảnh Hàn Quốc tại Cahiers du Cinéma. Trước đó, đạo diễn Hong Sang-soo từng có tổng cộng 10 lần được vinh danh trong danh sách này. Đạo diễn Bong Joon-ho cũng từng góp mặt với hai tác phẩm “The Host” và “Parasite”, trong khi Lee Chang-dong được lựa chọn với bộ phim “Burning”.

Một cảnh trong phim “Hope”, tác phẩm Hàn Quốc duy nhất góp mặt trong Top 10 của Cahiers du Cinéma năm 2026 (Ảnh: Dispatch)

Ở trong nước, “Hope” vừa giành hai giải thưởng tại Lễ trao giải Điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 47, tổ chức ngày 25/11 tại Hội trường KBS ở Yeouido, Seoul. Bộ phim được trao giải Phim hay nhất và Quay phim xuất sắc nhất.

“Hope” giành giải Phim hay nhất và Quay phim xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 47 (Ảnh: Dispatch)

Những ghi nhận từ Cahiers du Cinéma cùng các giải thưởng trong nước cho thấy sức chú ý mà “Hope” tạo được trong năm 2026, đồng thời tiếp tục đưa tên tuổi đạo diễn Na Hong-jin đến gần hơn với giới phê bình và khán giả quốc tế.

Nguồn: Dispatch