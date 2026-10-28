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Thế giới

Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN ở Philippines

MỸ NHUNG, VĂN PHÚC
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(HTV) - Hôm nay (28/10), các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN bắt đầu cuộc họp thường niên tại tỉnh Cebu, miền Trung Philippines.

Trọng tâm hội nghị là hợp tác an ninh khu vực trong bối cảnh nhiều cuộc xung đột lớn vẫn tiếp diễn trên thế giới.

Các nền kinh tế Đông Nam Á đang phải đối mặt với những tác động từ cuộc chiến tại Iran, trong đó nổi bật là tình trạng gián đoạn vận tải biển và nguồn cung dầu mỏ. Chính vì vậy, ASEAN đặt mục tiêu ngăn chặn mọi cuộc xung đột quy mô lớn trong khu vực lên hàng đầu.

Hội nghị bộ trưởng quốc phòng ASEAN ở Philippines - Ảnh 1.

Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần thứ 20 khai mạc sáng 28/10 tại thành phố Cebu, Philippines (Ảnh: Reuters)

Ngoài ra, các bộ trưởng quốc phòng còn thảo luận về vấn đề Biển Đông và an ninh mạng.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines cho rằng: "Sự ổn định nội bộ và đoàn kết giữa các nước ASEAN có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đối với những bất đồng đang tồn tại, bao gồm vấn đề biển Đông, chúng ta sẽ giải quyết bằng các biện pháp hòa bình và phù hợp với luật pháp quốc tế".

Các đối tác chủ chốt của ASEAN cũng tham dự hội nghị. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth dẫn đầu đoàn Mỹ, trong khi Trung Quốc cử đại diện là tùy viên quốc phòng tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Philippines.

Hội nghị bộ trưởng quốc phòng ASEAN ở Philippines - Ảnh 2.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth (Ảnh: Reuters)

Ông Hegseth cho biết đang xây dựng khuôn khổ hợp tác quốc phòng với ASEAN nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ Mỹ - ASEAN vào năm sau. Tại hội nghị ông cũng bày tỏ quan điểm: "Đó là tầm nhìn dựa trên sức mạnh, được xây dựng trên nền tảng của các quốc gia vững mạnh, tự lực tự cường - những quốc gia có khả năng bảo vệ chủ quyền của mình và góp phần tạo nên thế cân bằng quyền lực, mang lại lợi ích cho tất cả chúng ta".

Hội nghị kéo dài đến ngày 29/10. Thông qua hội nghị, Philippines cũng kêu gọi hợp tác đảm bảo an ninh năng lượng và an ninh lương thực, nhất là khi Đông Nam Á đang ứng phó với hiện tượng El Niño mạnh bất thường như hiện nay.

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