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Thế giới

Philippines bắt giữ thủ lĩnh đường dây lừa đảo và trộm cắp xuyên quốc gia

TTXVN
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Nghi phạm người Nhật Bản bị bắt giữ tại tỉnh Nueva Ecija, phía Bắc Manila, vốn là nhân vật số hai trong đường dây "JP Dragon" liên quan đến các hoạt động trộm cắp, lừa đảo viễn thông khắp châu Á.

Philippines bắt giữ thủ lĩnh đường dây lừa đảo và trộm cắp xuyên quốc gia

Ngày 31/10, truyền thông Philippines đưa tin giới chức nước này đã bắt giữ một nghi phạm bị cho là thủ lĩnh trong một đường dây lừa đảo viễn thông và trộm cắp xuyên quốc gia nhằm vào người cao tuổi trong những năm gần đây.

Thông báo cho biết cảnh sát và các nhân viên cơ quan nhập cư Philippines đã bắt giữ nghi phạm người Nhật Bản 57 tuổi tại tỉnh Nueva Ecija, phía Bắc Manila. Đối tượng này vốn là nhân vật số hai trong đường dây lừa đảo có tên là "JP Dragon", đã trở thành thủ lĩnh tổ chức sau khi kẻ đứng đầu bị bắt trước đó tại Philippines hồi tháng 6 năm ngoái. Nhóm này có liên quan đến các hoạt động trộm cắp và lừa đảo viễn thông trên khắp châu Á.

Trong những năm gần đây, cảnh sát Philippines đã tăng cường trấn áp tội phạm lừa đảo viễn thông. JP Dragon cũng được cho là có liên hệ với nhóm tội phạm "Luffy" - nhóm từng thực hiện các vụ lừa đảo và cướp tài sản trên khắp Nhật Bản trong giai đoạn 2021-2023, với các thành viên chủ chốt cũng đã bị bắt giữ tại Philippines./.

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/philippines-bat-giu-thu-linh-duong-day-lua-dao-va-trom-cap-xuyen-quoc-gia-post1145559.vnp

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