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Giáo dục

Tập huấn phương pháp truyền thụ nghệ thuật trong học đường

PHƯƠNG MAI, TUẤN NGỌC
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(HTV) - Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh tổ chức lớp tập huấn nâng cao phương pháp truyền thụ nghệ thuật trong môi trường học đường, hướng tới xây dựng nền tảng cho Đề án phát triển Nghệ thuật học đường giai đoạn 2026 - 2035.

Trang bị kỹ năng truyền đạt nghệ thuật cho đội ngũ văn nghệ sĩ

Nhằm đưa nghệ thuật đến gần hơn với học sinh, góp phần bồi dưỡng tâm hồn, năng lực cảm thụ thẩm mỹ và tình yêu văn hóa dân tộc, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh tổ chức lớp tập huấn chuyên sâu về phương pháp truyền thụ nghệ thuật trong học đường.

TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị cho Đề án phát triển Nghệ thuật học đường - Ảnh 1.

Các văn nghệ sĩ và người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật tập trung theo dõi các nội dung tại chương trình tập huấn phương pháp truyền thụ nghệ thuật trong học đường

Lớp tập huấn diễn ra tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, thu hút sự tham gia của đông đảo văn nghệ sĩ, nghệ nhân cùng lực lượng hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Tại chương trình, các học viên được trang bị kiến thức tổng quan về đặc điểm tâm lý lứa tuổi, khả năng tiếp nhận nghệ thuật của học sinh ở các cấp học. Đồng thời, lực lượng văn nghệ sĩ cũng được tiếp cận các kỹ năng sư phạm, phương pháp truyền đạt, tương tác và cách thức tổ chức hoạt động nghệ thuật sinh động, phù hợp với môi trường giáo dục phổ thông.

Nền tảng cho Đề án phát triển Nghệ thuật học đường TP. Hồ Chí Minh

Chương trình tập huấn là bước chuẩn bị quan trọng cho kế hoạch triển khai tìm hiểu các loại hình nghệ thuật trong hệ thống trường phổ thông năm học 2026 - 2027.

TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị cho Đề án phát triển Nghệ thuật học đường - Ảnh 2.

Các đại biểu, ban tổ chức cùng đông đảo văn nghệ sĩ chụp ảnh lưu niệm tại Lễ khai mạc Hội nghị tập huấn phương pháp truyền thụ nghệ thuật trong học đường

Thông qua hoạt động này, TP. Hồ Chí Minh hướng tới việc đưa cả các loại hình nghệ thuật truyền thống lẫn đương đại thâm nhập sâu rộng hơn vào đời sống học đường, qua đó góp phần xây dựng nền tảng vững chắc cho việc triển khai Đề án phát triển Nghệ thuật học đường TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2026 - 2035.

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