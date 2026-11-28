Nguồn: TTXVN
Phiên họp hẹp Hội nghị Cấp cao hợp tác CLMV lần thứ 12
Chiều 28/11/2026, tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp hẹp Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia – Lào – Myanmar – Việt Nam.
Tin liên quan
Hội nghị Cấp cao CLMV 12 và ACMECS 11: Thủ tướng Lê Minh Hưng đón các Trưởng đoàn
Chiều 28/11/2026, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội) diễn ra Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) lần thứ 12 và Hội nghị Cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong (ACMECS) lần thứ 11.
Có thể bạn sẽ thích
Trực tiếp bóng chuyền nữ - 14g ngày 28/11 | Đại hội Thể thao toàn quốc 2026Thể thao 13:00 28/11/2026
TP. Hồ Chí Minh đối đầu Hưng Yên vào lúc 14 giờ ngày 28/11 tại môn Bóng chuyền nữ, thuộc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.
Dự báo thời tiết ngày 28/11/2026 | TP. Hồ Chí Minh có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơiĐời sống 06:56 28/11/2026
(HTV) - Theo Trung tâm KTTV quốc gia, dự báo thời tiết ngày 28/11/2026, TP. Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Futsal nam TP. Hồ Chí Minh giành vé vào chung kết | Đại hội Thể thao toàn quốc 2026Thể thao 21:00 27/11/2026
(HTV) - Đội tuyển futsal nam TP. Hồ Chí Minh tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026 khi đánh bại Quảng Ninh với tỷ số 6-1 ở trận bán kết, giúp thầy trò HLV Trần Văn Vũ tiến gần hơn đến mục tiêu giành huy chương vàng trên sân nhà.
Trực tiếp golf - 7g ngày 28/11 | Đại hội Thể thao toàn quốc 2026Thể thao 22:50 27/11/2026
Golf tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 sẽ diễn ra vào 7g sáng 28/11, nội dung chung kết đồng đội.
Email:
Mã xác nhận: