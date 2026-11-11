Phí chung cư TP. Hồ Chí Minh: Có nơi tới 24.700 đồng/m²

Phí chung cư tiếp tục là vấn đề được nhiều cư dân quan tâm khi UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 96/2026/QĐ-UBND ngày 7/11, quy định khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn Thành phố.

TP. Hồ Chí Minh ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư (Ảnh: Báo Chính phủ)

Phí chung cư cao nhất 24.700 đồng/m²

Theo quyết định mới, tại các phường, xã thuộc TP. Hồ Chí Minh, khung giá dịch vụ quản lý vận hành đối với chung cư có thang máy dao động từ 1.800 đến 13.700 đồng/m² diện tích sử dụng/tháng. Đối với chung cư không có thang máy, mức giá từ 600 đến 8.800 đồng/m²/tháng.

Riêng đặc khu Côn Đảo có khung giá cao hơn. Cụ thể, chung cư có thang máy áp dụng mức từ 3.200 đến 24.700 đồng/m²/tháng; chung cư không có thang máy từ 1.100 đến 15.800 đồng/m²/tháng.

Như vậy, với một căn hộ rộng 70 m² tại khu vực các phường, xã, nếu tính theo mức cao nhất trong khung giá dành cho chung cư có thang máy, chi phí quản lý vận hành tương ứng là 959.000 đồng/tháng.

Đáng chú ý, các mức giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), phí bảo trì, bảo hiểm cháy nổ, trông giữ xe, điện, nước, dịch vụ truyền hình, thông tin liên lạc và các khoản chi phí phục vụ nhu cầu sử dụng riêng của cư dân.

Phí chung cư mới áp dụng cho những ai?

Theo Quyết định số 96/2026/QĐ-UBND, khung giá mới được áp dụng trực tiếp đối với việc thu kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư thuộc tài sản công. Đối với chung cư không thuộc tài sản công, đây là cơ sở để các bên tham khảo khi thỏa thuận giá dịch vụ hoặc giải quyết tranh chấp liên quan đến phí quản lý vận hành.

Điều này đồng nghĩa với việc không phải mọi chung cư tại TP. Hồ Chí Minh đều bắt buộc điều chỉnh phí theo khung giá mới từ ngày 25/11.

Đối với các hợp đồng quản lý vận hành đã ký kết và còn hiệu lực, nếu giá dịch vụ đã được các bên thỏa thuận hoặc hội nghị nhà chung cư thông qua, hợp đồng tiếp tục được thực hiện đến khi hết hạn, trừ trường hợp các bên thống nhất điều chỉnh hoặc pháp luật có quy định khác.

Trường hợp chưa thống nhất được mức giá, đơn vị quản lý vận hành được tạm thu theo mức phí của năm liền kề trước đó hoặc mức khác nhưng không vượt khung giá do UBND Thành phố ban hành, cho đến khi các bên đạt được thỏa thuận.

Quyết định mới có hiệu lực từ ngày 25/11/2026, thay thế các quy định về khung giá quản lý vận hành chung cư trước đây của TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đồng thời bãi bỏ một số quy định liên quan của tỉnh Bình Dương trước khi sáp nhập.

