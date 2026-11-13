Phát triển Quảng trường tri thức phục vụ cộng đồng, kết nối quốc tế

Phối cảnh không gian kết nối từ hồ Con Rùa đến Quảng trường tri thức và cụm công trình cũ - mới - biểu tượng văn hoá giữa lòng thành phố. Ảnh: ueh.edu.vn

Thông tin về phương án sử dụng cơ sở tại số 3 Công trường quốc tế (phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh) sau khi tiếp nhận bàn giao từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 13/11, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh (UEH) cho biết, cơ sở này sẽ được chỉnh trang, bảo tồn và tiếp tục phục vụ các hoạt động chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng thời phát triển địa điểm này thành Quảng trường Tri thức, không gian kết nối học thuật quốc tế, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và các hoạt động giáo dục phục vụ cộng đồng.

Nằm tại khu vực trung tâm của TP Hồ Chí Minh (cạnh Hồ Con Rùa), cơ sở số 3 Công trường quốc tế gắn liền với nhiều giai đoạn phát triển của ngành Giáo dục và Đào tạo, nhất là quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế của giáo dục đại học khu vực phía Nam. Theo nhiệm vụ được giao, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh có trách nhiệm quản lý, chỉnh trang, bảo tồn và phát huy giá trị công trình, phù hợp với ý nghĩa lịch sử, đặc điểm kiến trúc và định hướng phát triển của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau khi tiếp nhận, cơ sở số này tiếp tục phục vụ các hoạt động chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trên cơ sở đó, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh sẽ cải tạo và phát triển thành Quảng trường Tri thức quốc tế, bổ sung các không gian phục vụ nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, đổi mới sáng tạo và kết nối cộng đồng. Theo đó, công trình dự kiến bao gồm 4 khu vực chức năng: Phòng thí nghiệm Chính sách và cộng đồng (Urban Think Lab); Không gian Nghệ thuật và bền vững (Art and Sustainability Studio); Trung tâm Kết nối học giả và sáng kiến toàn cầu (Global Dialogue Hub); khu vực tri thức cộng đồng, triển lãm và sinh hoạt xanh.

Các hạng mục thiết kế, xây dựng sẽ được nghiên cứu theo nguyên tắc bảo tồn giá trị kiến trúc của công trình hiện hữu, hài hòa với cảnh quan Hồ Con Rùa, ưu tiên không gian xanh, vật liệu thân thiện môi trường và các giải pháp vận hành bền vững, nhất quán theo chiến lược Đại học xanh và bền vững mà Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh đã và đang thực hiện.

Quảng trường Tri thức số 3 Công trường quốc tế được định hướng trở thành không gian mở, kết nối với cảnh quan xanh và các địa điểm văn hóa, kiến trúc tại trung tâm Thành phố. Tại đây có thể tổ chức các diễn đàn học thuật, triển lãm nghệ thuật, lớp học mở, chương trình trải nghiệm và các hoạt động chia sẻ kiến thức dành cho người dân. Đặc biệt, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh dự kiến phát triển khu trải nghiệm STEAM Zone dành cho học sinh các trường tiểu học lân cận, tạo điều kiện để các em tiếp cận khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học thông qua thực hành, khám phá và sáng tạo. Các hoạt động như thí nghiệm khoa học, lắp ráp mô hình, trải nghiệm công nghệ và tìm hiểu môi trường sẽ góp phần khơi gợi niềm yêu thích học tập, phát triển tư duy sáng tạo từ sớm.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Quang Hùng, Giám đốc Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh cho biết, trên nền tảng gìn giữ những giá trị lịch sử, kiến trúc của công trình và tiếp tục bảo đảm các hoạt động phục vụ chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh mong muốn phát triển nơi đây thành Quảng trường Tri thức quốc tế - một không gian tri thức mở, kết nối quốc tế và phục vụ chung cho cộng đồng. Từ những trải nghiệm khoa học dành cho các học sinh khu vực lân cận đến các diễn đàn trao đổi của học giả quốc tế, tri thức sẽ được chia sẻ rộng rãi hơn và đóng góp thiết thực cho sự phát triển của ngành Giáo dục và Thành phố.

Sự hiện diện của Quảng trường Tri thức bên cạnh Hồ Con Rùa cũng được kỳ vọng góp phần kết nối các điểm đến văn hóa, kiến trúc và không gian công cộng tại trung tâm Thành phố, bổ sung một địa điểm dành cho học tập, trải nghiệm và giao lưu quốc tế.

Nguồn: https://baotintuc.vn/phat-trien-quang-truong-tri-thuc-phuc-vu-cong-dong-ket-noi-quoc-te-post1402439.html