Phát hiện vật nghi sọ người sau một trường đại học ở TP. Hồ Chí Minh | 60 Giây Sáng ngày 10/11/2026

Phát hiện vật nghi sọ người sau một trường đại học ở TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 9/11, lực lượng chức năng đã phong tỏa, khám nghiệm hiện trường khu vực đường Lương Văn Can, phường Linh Xuân, TP. Hồ Chí Minh, sau khi người dân đi tập thể dục phát hiện vật thể có hình dạng nghi là hộp sọ người nằm ven đường.

Lực lượng chức năng có mặt để phong tỏa hiện trường và điều tra về hộp sọ người phía sau một trường Đại học ở TP. Hồ Chí Minh

Quảng Ninh: Cháy lớn ở nhà hàng lẩu gà, trăm người dập lửa

Chiều ngày 9/11, một vụ cháy lớn xảy ra tại một nhà hàng trên địa bàn phường Hạ Long (Quảng Ninh). Ngọn lửa lớn bao trùm nhiều gian bên trong cơ sở kinh doanh, khói đen bốc cao và có thể quan sát từ xa. Vụ cháy huy động đến hàng trăm chiến sĩ phòng cháy chữa cháy nhưng không gây thiệt hại về người.

Hiện trường vụ cháy lớn, khói nghi ngút bao trùm nhà hàng lẩu gà ở Hạ long (Quảng Ninh)

Nghệ An: Tai nạn hy hữu khiến xe máy nằm trên nóc ô tô

Chiều ngày 9/11, trên tuyến quốc lộ 7, đoạn qua địa bàn xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An đã xảy một vụ tai nạn giao thông hy hữu. Vụ va chạm giữa xe máy và ô tô đã khiến chiếc xe máy nằm trên nóc ô tô và 3 người đi xe máy đều bị thương.

Sau cú đâm vào phần thân phía sau ô tô đang quay ngang đường, chiếc xe máy lao lên và nằm chễm chệ trên nóc ô tô. Vụ việc khiến 3 người đi xe máy bị thương

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại Chương trình 60 Giây - Ngày 10/11/2026.