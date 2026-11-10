CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Thế giới

Pháp cáo buộc Iran đứng sau vụ tấn công mạng vào hệ thống tủ đông ở các siêu thị

ANH THƯ, MẠNH LINH, NGỌC PHẠM
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Ngày 9/11, các quan chức Pháp cáo buộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đứng sau các cuộc tấn công mạng, khiến hệ thống tủ đông và tủ mát thương mại trên khắp nước Pháp bị tê liệt vào tháng trước.

Thông báo từ phía Pháp được đưa ra chỉ ít phút sau khi hãng tin Reuters tiết lộ rằng các nhà điều tra nghi ngờ Iran đứng sau các vụ tấn công này. Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noël Barrot cho biết đại sứ Iran đã được triệu tập đến Bộ Ngoại giao Pháp.

Ông Barrot cũng cảnh báo về khả năng Liên minh châu Âu (EU) sẽ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Iran.

Pháp cáo buộc Iran đứng sau vụ tấn công mạng vào hệ thống tủ đông ở các siêu thị - Ảnh 1.

Ông Barrot tại cuộc họp của nhóm Tam giác Weimar tại Weimar, Đức, ngày 3/9/2026 (Nguồn: Reuters)

Phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc không phản hồi các yêu cầu bình luận về cáo buộc

Theo các chuyên gia an ninh mạng, cuộc tấn công ngày 11/10 vốn can thiệp vào hệ thống kiểm soát nhiệt độ của các tủ đông và tủ mát thương mại tại hàng trăm cơ sở, được thực hiện khá dễ dàng.

Pháp cáo buộc Iran đứng sau vụ tấn công mạng vào hệ thống tủ đông ở các siêu thị - Ảnh 2.

Các tủ đông bị tấn công mạng tại siêu thị Intermarché ở Paris, Pháp ngày 13/10/2026 (Nguồn: Reuters)

Hậu quả để lại vô cùng nghiêm trọng. Nhiệt độ tại một số tủ đông bị đẩy lên cao đến mức gây ra hỏa hoạn. Trong những giờ sau vụ tấn công, nhân viên các siêu thị đã phải đổ bỏ hàng loạt thùng thịt bị hỏng và kem đã tan chảy. Một chủ siêu thị tại Pháp ước tính tổng thiệt hại trên toàn quốc có thể lên tới hàng chục triệu euro.


Tin liên quan

NRTG: Tấn công mạng đe dọa chuỗi cung ứng thực phẩm Châu Âu

NRTG: Tấn công mạng đe dọa chuỗi cung ứng thực phẩm Châu Âu

(HTV) - Tấn công mạng tại nhiều quốc gia Châu Âu khiến hệ thống làm lạnh của hơn 100 siêu thị bị vô hiệu hóa, gây thiệt hại lớn về hàng hóa. Sự cố làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng thực phẩm, đồng thời đặt ra yêu cầu tăng cường an ninh mạng trước các cuộc tấn công của tin tặc.

Canada cảnh báo nguy cơ tấn công mạng

Canada cảnh báo nguy cơ tấn công mạng

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Dự án ngăn triều TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị vận hành thử

Kinh tế 14:35 09/11/2026

(HTV) - Dự án ngăn triều TP. Hồ Chí Minh dự kiến vận hành thử từ ngày 23 đến 27/11/2026. Hệ thống được điều hành bằng công nghệ SCADA, hướng đến kiểm soát ngập do triều trên diện tích khoảng 570 km².

Đại biểu kiến nghị các giải pháp bảo vệ quyền lợi người lao động | Thời sự HTV ngày 9/11/2026

Đại biểu kiến nghị các giải pháp bảo vệ quyền lợi người lao động | Thời sự HTV ngày 9/11/2026

Thời sự 18:08 09/11/2026

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 9/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

An ninh nguồn nước trước sức ép từ El Nino và biến đổi khí hậu

Xã hội 14:38 09/11/2026

(HTV) - Trước nguy cơ El Nino duy trì cường độ mạnh trong giai đoạn đầu năm 2027, các chuyên gia cảnh báo tình hình xâm nhập mặn và thiếu hụt nguồn nước sẽ diễn biến phức tạp tại phía Nam. Chuyển đổi số và quản lý thông minh được xem là giải pháp cấp bách lúc này.

Xe tuk-tuk điện phát triển nhanh tại Ấn Độ

Thế giới 21:21 09/11/2026

(HTV) - Nhờ khả năng di chuyển linh hoạt trong điều kiện giao thông đông đúc, xe tuk-tuk đang trở thành lựa chọn của nhiều người dân Ấn Độ.

Xem thêm