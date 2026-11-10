Pháp cáo buộc Iran đứng sau vụ tấn công mạng vào hệ thống tủ đông ở các siêu thị

Thông báo từ phía Pháp được đưa ra chỉ ít phút sau khi hãng tin Reuters tiết lộ rằng các nhà điều tra nghi ngờ Iran đứng sau các vụ tấn công này. Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noël Barrot cho biết đại sứ Iran đã được triệu tập đến Bộ Ngoại giao Pháp.

Ông Barrot cũng cảnh báo về khả năng Liên minh châu Âu (EU) sẽ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Iran.

Ông Barrot tại cuộc họp của nhóm Tam giác Weimar tại Weimar, Đức, ngày 3/9/2026 (Nguồn: Reuters)

Phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc không phản hồi các yêu cầu bình luận về cáo buộc

Theo các chuyên gia an ninh mạng, cuộc tấn công ngày 11/10 vốn can thiệp vào hệ thống kiểm soát nhiệt độ của các tủ đông và tủ mát thương mại tại hàng trăm cơ sở, được thực hiện khá dễ dàng.

Các tủ đông bị tấn công mạng tại siêu thị Intermarché ở Paris, Pháp ngày 13/10/2026 (Nguồn: Reuters)

Hậu quả để lại vô cùng nghiêm trọng. Nhiệt độ tại một số tủ đông bị đẩy lên cao đến mức gây ra hỏa hoạn. Trong những giờ sau vụ tấn công, nhân viên các siêu thị đã phải đổ bỏ hàng loạt thùng thịt bị hỏng và kem đã tan chảy. Một chủ siêu thị tại Pháp ước tính tổng thiệt hại trên toàn quốc có thể lên tới hàng chục triệu euro.



