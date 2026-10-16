Khởi tố người đàn ông trộm đồng hồ Rolex trị giá 1,4 tỉ đồng của bạn

Ngày 16/10, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk thông tin, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Thành Công (trú phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo kết quả điều tra, tháng 8/2026, Nguyễn Văn Thành Công cùng nhóm bạn gồm 6 người thuê nhà tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk để ở và làm việc.

Đêm 2/10, Công đi nhậu cùng nhóm bạn và một số người quen. Đến khoảng 24 giờ cùng ngày, cả nhóm trở về nhà thuê nghỉ ngơi.

Khoảng 3 giờ ngày 3/10, Công thức dậy, đi sang phòng của một người bạn với ý định trộm đồng hồ Rolex. Tuy nhiên, thấy đèn ở tầng trệt vẫn sáng và có người đi lại, Công ngồi chờ trên ghế sofa ở tầng 2.

Đến khoảng 3 giờ 30 phút, khi thấy đèn tầng trệt tắt, Công đi vào phòng bạn, lén lấy chiếc đồng hồ Rolex rồi giấu vào bên trong ốp nắp bình xăng xe mô tô. Sau đó, Công quay lại phòng ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bị can Nguyễn Văn Thành Công bị khởi tố, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản (Ảnh: VKSND tỉnh Đắk Lắk)

Trong quá trình làm việc với cơ quan công an, Công khai nhận toàn bộ hành vi, đồng thời chỉ nơi cất giấu và giao nộp chiếc đồng hồ.

Theo kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản, chiếc đồng hồ Rolex bị trộm có giá trị 1,437 tỉ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Thành Công khai nhận do đang vay mượn, nợ tiền nhiều nơi nhưng không có khả năng trả nên đã trộm đồng hồ Rolex của bạn để bán lấy tiền trả nợ.

Nguồn: Báo Lao Động