Mỗi đêm, khán giả được thưởng thức 5 màn trình diễn pháo hoa với khoảng 20.000 quả pháo được bắn lên bầu trời. Ban tổ chức cũng lắp đặt 15 màn hình lớn dọc theo bờ biển dài 2,7 km để phục vụ người xem.

Những chùm pháo hoa tầm cao và tầm thấp bung nở rực rỡ trên mặt biển, thắp sáng bầu trời đêm tại Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Pattaya với khoảng 20.000 quả pháo được trình diễn mỗi đêm

Chị Tanyo - một du khách Thái Lan cho biết đây là năm thứ ba chị đến xem lễ hội tại Pattaya. Chị bày tỏ sự thích thú trước những màn trình diễn và mong muốn nhiều người có dịp đến tận nơi trải nghiệm không khí sự kiện.

Những chùm pháo hoa tầm cao và tầm thấp bung nở rực rỡ trên mặt biển, thắp sáng bầu trời đêm tại Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Pattaya với khoảng 20.000 quả pháo được trình diễn mỗi đêm

Bên cạnh pháo hoa, khán giả còn được thưởng thức các tiết mục biểu diễn văn hóa và hòa mình vào những điệu nhảy theo âm nhạc của các nghệ sĩ đường phố.

Một du khách khác là bà Gai chia sẻ cảm giác hào hứng khi lần đầu tham dự lễ hội và được xem các màn trình diễn của Nhật Bản, Phần Lan.

Là một trong những sự kiện du lịch trọng điểm của Pattaya, lễ hội pháo hoa quốc tế thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế, đồng thời góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh tại địa phương.