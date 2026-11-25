Đây là một trong những khoảnh khắc được chờ đợi nhất tại lễ hội ánh sáng Yee Peng Lanna vừa diễn ra tối 24/11.

Trong văn hóa và quan niệm của Phật giáo tại vùng đất này, ánh sáng tỏa ra từ những chiếc đèn trời tượng trưng cho trí tuệ và sự giác ngộ. Thực hiện nghi thức thả đèn lên không trung không chỉ là một hoạt động lễ hội đơn thuần, mà còn là cách để người dân gửi gắm những ước nguyện chân thành về sự bình an, may mắn và gột rửa những muộn phiền trong năm cũ.

Khoảnh khắc 5.600 chiếc đèn lồng đồng loạt bay lên dưới ánh trăng tròn, thắp sáng bầu trời đêm Chiang Mai, Thái Lan tối 24/11

Cảnh tượng choáng ngợp và bầu không khí linh thiêng của đêm hội đã để lại những ấn tượng khó phai trong lòng những người trực tiếp trải nghiệm. Anh Pa Yan - một du khách từ Mỹ, hào hứng chia sẻ: "Nếu không trực tiếp có mặt ở đây, thì những bức ảnh hay thước phim không thể nào lột tả hết trải nghiệm này. Bầu không khí, con người, âm nhạc, màn pháo hoa từ đầu đến cuối... tất cả đều vô cùng thú vị".

Cùng chung niềm xúc động, bạn Napak Pisooth - một du khách người Thái Lan bày tỏ sự ngỡ ngàng: "Khoảnh khắc hàng ngàn chiếc đèn lồng cùng bay lên trông chẳng khác nào bước ra từ một bộ phim hoạt hình vậy. Đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến cảnh tượng này".

Người dân và du khách cùng thực hiện nghi thức thả đèn trời, gửi gắm ước nguyện về một năm mới bình an, may mắn

Theo truyền thống, lễ hội Yee Peng thường được tổ chức vào tháng 11 hằng năm, trùng với dịp trăng tròn của tháng 12 theo âm lịch của người Lanna ở miền Bắc Thái Lan. Bên cạnh nghi thức thả đèn trời ngoạn mục, sự kiện văn hóa đặc sắc này còn đi kèm với chuỗi hoạt động đậm đà bản sắc dân tộc như trang trí đèn hoa sen tại các ngôi đền, tổ chức diễu hành đường phố và nhiều màn biểu diễn nghệ thuật dân gian độc đáo, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Thái Lan đến với bạn bè thế giới.