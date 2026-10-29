OPPO chính thức ra mắt bộ đôi flagship Find X10 và Find X10 Pro Max tại Việt Nam

Đại diện OPPO Việt Nam, ông Văn Bá Luýt khẳng định: "Động lực phát triển của dòng Find X luôn xuất phát từ cam kết bứt phá giới hạn nhiếp ảnh di động, giúp người dùng dễ dàng lưu giữ vẻ đẹp của cuộc sống. Với Find X10 Series, chúng tôi tạo ra một trong những bước tiến lớn nhất từ trước đến nay. Từ Hệ thống 3 Camera 200MP đầu tiên trong ngành trên Find X10 Pro Max cho đến Thuật Toán Hình Ảnh Chân Thực LUMO thế hệ mới, Find X10 Series được chế tác để tái hiện thế giới đúng như cách mắt người cảm nhận, giữ trọn vẹn cảm xúc chân thực của từng khoảnh khắc".

Hệ thống 3 camera 200MP đầu tiên trong ngành, đồng phát triển cùng Hasselblad

Ở thế hệ Find X10 Series, OPPO và Hasselblad tiếp tục nâng cấp khả năng nhiếp ảnh với hệ thống camera mới, nổi bật ở độ phân giải lên đến 200MP trên nhiều tiêu cự. Cụ thể, Find X10 được trang bị hai camera 200MP, trong khi Find X10 Pro Max lần đầu tiên trong ngành sở hữu hệ thống ba camera sau cùng độ phân giải 200MP.

Trên Find X10 Pro Max, hệ thống camera được nâng cấp toàn diện nhằm mang đến chất lượng hình ảnh vượt trội ở mọi tiêu cự

Camera góc siêu rộng Hasselblad 200MP sở hữu cảm biến lớn 1/1,56 inch, cho khả năng thu sáng gấp đôi thế hệ tiền nhiệm, kết hợp ống kính góc siêu rộng 124° hỗ trợ lấy nét tự động. Camera chính Hasselblad 200MP với dải động siêu cao được trang bị cảm biến ISOCELL HPC 1/1,28 inch mới, do OPPO và Samsung hợp tác phát triển. Tích hợp công nghệ DeepPix, cảm biến này mang đến bước tiến đáng kể trong khả năng xử lý HDR, giúp ghi lại chi tiết phong phú ở cả vùng sáng lẫn vùng tối. Hoàn thiện hệ thống là camera tele Hasselblad 200MP với khẩu độ lớn f/2.1 và khoảng cách lấy nét tối thiểu 10 cm. Nhờ đó, người dùng có thể ghi lại những bức ảnh tele rõ nét hơn trong điều kiện thiếu sáng, đồng thời linh hoạt ghi lại những chủ thể cận cảnh với khả năng chụp tele macro.

Để tối ưu hóa phần cứng độ phân giải cao cho nhu cầu sử dụng hàng ngày, Find X10 Series lần đầu tiên trong ngành áp dụng chế độ chụp mặc định 26MP xuyên suốt dải tiêu cự từ góc siêu rộng đến zoom 9.9x. Giải pháp này mang lại độ chi tiết vượt trội so với chuẩn 12MP truyền thống nhưng vẫn giữ dung lượng file ở mức tối ưu. Khi cần độ chi tiết tối đa cho in ấn hoặc hậu kỳ chuyên sâu, người dùng có thể chuyển sang chế độ Hasselblad Hi-Res Mode để chụp ở mức 50MP hoặc 200MP.

Với những chủ thể ở xa, bộ Ống kính tăng tiêu cự Hasselblad sẽ giúp mở rộng giới hạn quang học của camera tele 200MP trên cả Find X10 và Find X10 Pro Max. Với khả năng phóng đại quang học 3.28x, người dùng có thể dễ dàng bắt trọn những chủ thể ở rất xa, từ sân khấu concert, kiến trúc đô thị cho đến thiên nhiên hoang dã.

Thuật toán hình ảnh chân thực LUMO: Tái hiện hình ảnh chân thực như mắt thấy

Phát huy tối đa sức mạnh phần cứng, Find X10 Series lần đầu tiên giới thiệu Thuật toán hình ảnh chân thực LUMO thế hệ mới do chính OPPO phát triển. Kết hợp nền tảng xử lý hình ảnh tiên tiến với triết lý tái hiện tự nhiên, công nghệ này tập trung giữ lại màu sắc, sắc độ và chi tiết vốn có của khung cảnh, để mỗi bức ảnh phản ánh trung thực những gì người dùng nhìn thấy.

Đặc biệt, việc tái hiện màu sắc chính xác trong môi trường có nhiều nguồn sáng phức tạp luôn là bài toán khó với nhiếp ảnh di động. Để giải quyết vấn đề này, Find X10 Series tích hợp camera Tái tạo màu thế hệ mới, mang khả năng thu thập thông tin màu sắc đa phổ đầy đủ từ môi trường xung quanh. Dữ liệu bổ sung này giúp Thuật Toán Hình Ảnh Chân Thực LUMO xử lý và tái tạo màu sắc chính xác trong nhiều điều kiện ánh sáng, từ những sắc độ tinh tế của cảnh quan thiên nhiên đến màu da tự nhiên trong ảnh chân dung.

Vẻ đẹp núi rừng Cao Bằng và những khoảnh khắc đời thường được tái hiện với màu sắc chân thực, tự nhiên trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau

Về khả năng tái tạo sắc độ, thuật toán LUMO đưa tinh thần xử lý hình ảnh đặc trưng của Chế độ Bậc thầy Hasselblad vào chế độ chụp ảnh mặc định. Thay vì tăng sáng đồng đều trên toàn bộ khung hình, hệ thống ưu tiên duy trì sự tương quan tự nhiên giữa vùng sáng và vùng tối, qua đó, hình ảnh giữ được chiều sâu và cảm xúc vốn có, ngay cả trong những bối cảnh ánh sáng phức tạp như chụp chân dung ngược sáng.

Công nghệ này cũng xử lý chi tiết theo hướng tiết chế hơn: hạn chế làm nét quá mức, khử nhiễu quá mạnh hoặc bổ sung chi tiết do AI tạo ra. Nhờ vậy, kết cấu bề mặt và các chi tiết quang học được camera ghi nhận vẫn giữ được vẻ tự nhiên.

Khả năng quay video chuyên nghiệp, chất lượng đồng nhất trên mọi tiêu cự

Không dừng lại ở nhiếp ảnh tĩnh, Find X10 Series còn mang đến những nâng cấp đáng kể về khả năng quay video, đáp ứng nhu cầu sáng tạo nội dung ngày càng đa dạng.

Find X10 hỗ trợ quay 4K 60fps trên toàn bộ camera sau, riêng camera chính và tele 200MP đạt mức 4K 120fps và 8K 30fps. Với Find X10 Pro Max, chuẩn mực được đẩy lên mức tối đa khi cả ba camera sau 200MP đều hỗ trợ đồng bộ 4K 60fps, 4K 120fps và 8K 30fps, đảm bảo duy trì chất lượng video đồng nhất khi thay đổi góc quay và tiêu cự.

Đặc biệt, Find X10 Pro Max mang đến khả năng quay video chuẩn điện ảnh với dải động cao lên đến 17-stop, nhờ công nghệ DeepPix tích hợp trên camera chính 200MP. Dải động rộng cho phép thiết bị ghi nhận nhiều thông tin hơn ở cả vùng sáng và vùng tối, đặc biệt hữu ích trong những bối cảnh có độ tương phản cao. Dù là chân dung ngược sáng, khung cảnh thành phố về đêm với những bảng hiệu rực rỡ hay màn pháo hoa trên nền trời tối, người dùng vẫn có thể lưu giữ chi tiết ở những khu vực có độ chênh sáng lớn trong cùng khung hình.

Để đáp ứng các quy trình sản xuất video chuyên nghiệp, Find X10 Series hỗ trợ chuẩn Dolby Vision, định dạng O-Log2 đạt chứng nhận ACES và đặc biệt là tính năng quay Open Gate lần đầu xuất hiện trên smartphone OPPO. Tính năng này tận dụng toàn bộ diện tích của cảm biến để thu được khung hình gốc rộng hơn, giúp các nhà sáng tạo nội dung linh hoạt điều chỉnh bố cục và chuyển đổi sang nhiều tỷ lệ khung hình khác nhau trong giai đoạn hậu kỳ mà không làm giảm chất lượng.

Thiên nhiên, con người và những khoảnh khắc đời thường tại Mù Cang Chải được tái hiện với màu sắc chân thực, hài hòa

Không dừng lại ở những nâng cấp về khả năng quay video, OPPO còn hợp tác với các đối tác trong ngành nhằm mang đến trải nghiệm sáng tạo nội dung chuyên nghiệp và linh hoạt hơn. Thông qua hợp tác với Blackmagic Design, các tính năng quay phim như Dolby Vision, O-Log2 và Open Gate được tích hợp trực tiếp vào ứng dụng Blackmagic Camera, giúp người dùng dễ dàng khai thác các công cụ chuyên sâu trong quy trình quay dựng quen thuộc. Riêng với Find X10 Pro Max, trải nghiệm sáng tạo còn được mở rộng với Bộ Phụ Kiện Quay Phim OPPO - Tilta KHRONOS bao gồm tay cầm bổ sung, ngàm chuyển đổi bộ lọc 67mm, ngàm kết nối ống kính tele OPPO Hasselblad và quạt tản nhiệt chủ động giúp kiểm soát nhiệt độ thiết bị khi ghi hình trong thời gian dài.

Bên cạnh quá trình ghi hình, OPPO còn phối hợp với Meta để tối ưu trải nghiệm đăng tải video lên Instagram. Với Find X10 Series, chất lượng video được duy trì gần như nguyên vẹn từ lúc quay đến khi chia sẻ, giúp bảo toàn chi tiết, màu sắc và tổng thể hình ảnh của thước phim gốc trên nền tảng này.

Thiết kế tinh tế, kết hợp cùng công nghệ màn hình gam màu rộng BT.2020

Tiếp nối ngôn ngữ thiết kế tinh tế đặc trưng của Find X Series, Find X10 Series gây ấn tượng với thiết kế hoàn toàn mới. Mặt lưng sử dụng kính điêu khắc nguyên khối uốn lượn liền mạch ôm trọn cụm camera, xóa bỏ cảm giác thô cứng của phần lồi ống kính và tạo nên một tổng thể hài hòa, liền lạc.

Find X10 có ba tùy chọn màu sắc gồm Xanh Nhạt, Cam Nhạt và Xám Titan; trong khi Find X10 Pro Max sở hữu hai phiên bản Trắng và Xám Titan. Lấy cảm hứng từ những chiếc máy ảnh cổ điển, phiên bản Trắng nổi bật với cụm camera LUMO màu bạc, vòng nhấn màu cam nhám đặc trưng quanh camera và thiết kế phối hai tông màu khác biệt. Bộ đôi cũng được chú trọng về độ bền với các tiêu chuẩn kháng bụi, kháng nước IP66, IP68 và IP69, đồng thời đạt chứng nhận chống chịu va đập 5 sao của SGS.

Phiên bản ứng dụng Blackmagic Camera được tối ưu hóa trên Find X10 Series dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào tháng 11/202

Cả hai phiên bản đều sở hữu màn hình cao cấp với viền siêu mỏng, cân đối ở các cạnh. Find X10 được trang bị màn hình 6,59 inch cùng thân máy gọn gàng, dễ cầm nắm; trong khi Find X10 Pro Max mang đến không gian hiển thị rộng hơn với kích thước 6,78 inch. Hai thiết bị cùng hỗ trợ tần số quét thích ứng LTPO lên đến 144Hz, độ sáng tối đa 3.600 nit và đạt chứng nhận Dolby Vision. Trong môi trường thiếu sáng, màn hình có thể giảm độ sáng xuống chỉ 1 nit, kết hợp công nghệ điều chỉnh độ sáng PWM tần số cao lên đến 3.840Hz nhằm hạn chế hiện tượng nhấp nháy dễ nhận thấy, giúp việc quan sát thoải mái hơn.

Nhờ ứng dụng vật liệu phát sáng OLED thế hệ mới, Find X10 và Find X10 Pro Max còn nằm trong nhóm smartphone đầu tiên hỗ trợ dải màu BT.2020. Khi trình chiếu nội dung HDR, Find X10 Series có thể thể hiện dải màu phong phú hơn, đặc biệt ở những khung hình có màu sắc tươi sáng và độ bão hòa cao như pháo hoa hoặc cảnh quan thiên nhiên rực rỡ.

Pin siêu lớn 8.000mAh, hiệu năng flagship mạnh mẽ và bền bỉ

Từ chụp ảnh, quay video, chơi game đến xử lý công việc suốt ngày dài, viên pin dung lượng lớn giúp người dùng yên tâm trải nghiệm mà không phải thường xuyên lo lắng về mức pin còn lại. Cả hai mẫu máy hỗ trợ sạc nhanh có dây SUPERVOOC™ 80W và sạc nhanh không dây AIRVOOC™ 50W, cho phép bổ sung năng lượng nhanh chóng, thuận tiện khi cần.

Find X10 và Find X10 Pro Max đều được trang bị pin silicon-carbon với dung lượng lên đến 8.000mAh

Về hiệu năng, Find X10 sử dụng vi xử lý MediaTek Dimensity 9600M sản xuất trên tiến trình 3 nm, Find X10 Pro Max được trang bị chip MediaTek Dimensity 9600 Pro cao cấp với tiến trình 2 nm. Cả hai kết hợp hệ thống tản nhiệt buồng hơi tiên tiến, giúp duy trì hiệu suất ổn định khi xử lý những tác vụ nặng. Nhờ vậy, thiết bị có thể đáp ứng mượt mà từ nhiếp ảnh, các tính năng AI, chơi game đến đa nhiệm hàng ngày.

ColorOS 17: Mượt mà trong từng thao tác, thông minh hơn với A.I.

Điểm nhấn đầu tiên của ColorOS 17 là Ngôn Ngữ Thiết Kế Dòng Chảy hoàn toàn mới, mang đến trải nghiệm tương tác tự nhiên, liên tục và linh hoạt hơn trong mọi thao tác. Trong đó, Hiệu Ứng Ánh Sáng tạo nên chiều sâu thị giác với những hiệu ứng mềm mại; Chuyển Động Dòng Chảy giúp các thành phần giao diện chuyển động và biến đổi liền mạch; còn Phản Hồi Linh Hoạt mang đến cảm giác tương tác trực quan và tự nhiên hơn khi chạm.

Đứng sau trải nghiệm này là sự phối hợp giữa Thuật Toán Đồ Họa Siêu Mượt giúp nâng cao hiệu quả xử lý đồ họa, và Thuật Toán Mượt Mà nhằm mang lại khả năng phân bổ tài nguyên hệ thống một cách thông minh để duy trì tốc độ phản hồi nhanh chóng. So với ColorOS 16, độ ổn định khi khởi chạy ứng dụng tăng 55%, tốc độ tải ảnh thu nhỏ trong Thư viện ở lần mở đầu tiên nhanh hơn tới 50% và số lượng ứng dụng có thể duy trì chạy nền tăng hơn 25%, hỗ trợ đa nhiệm liền mạch.

Ra mắt cùng Find X10 Series, ColorOS 17 đánh dấu bước nâng cấp toàn diện về trải nghiệm phần mềm, kết hợp khả năng vận hành mượt mà với những tính năng A.I. thông minh được tích hợp sâu ở cấp hệ thống

ColorOS 17 còn đưa A.I. trở thành trợ lý hỗ trợ người dùng giải quyết những tác vụ phức tạp hơn. Với A.I. Mind Pilot tích hợp Agent Mode, người dùng có thể yêu cầu A.I. làm việc trực tiếp với ảnh và tệp được lưu trên thiết bị, tìm kiếm thông tin và phối hợp nhiều bước xử lý trong một yêu cầu, từ sắp xếp tài liệu, lên kế hoạch du lịch đến tạo bài thuyết trình hoặc trang web. Thông qua hợp tác giữa OPPO và Manus, tính năng này kết hợp khả năng thực hiện tác vụ chủ động của AI Agent từ Manus với nền tảng tích hợp sâu vào hệ điều hành ColorOS 17.

Trong lĩnh vực hình ảnh, Trình Chỉnh Sửa Ảnh A.I. giúp người dùng tiếp cận các công cụ hậu kỳ nâng cao một cách trực quan và dễ dàng hơn, đồng thời ưu tiên giữ lại vẻ tự nhiên của hình ảnh gốc. Tính năng có thể phân tích khung hình và đề xuất điều chỉnh phù hợp với bối cảnh, chủ thể; thực hiện chỉnh sửa theo hướng dẫn bằng ngôn ngữ tự nhiên; hoặc sử dụng Style Match để nhận diện bảng màu, sắc độ và cảm xúc tổng thể của một ảnh tham chiếu, từ đó áp dụng phong cách tương tự cho ảnh của người dùng.