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Thế giới

Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng nối lại đàm phán ba bên với Ucraina, Mỹ

XUÂN TUẤN, PHẠM LONG, KIM NGỌC
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(HTV) - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga sẵn sàng nối lại đàm phán ba bên với Ucraina và Mỹ sau ngày 10/11.

Theo ông Putin, mục tiêu chính của các cuộc tiếp xúc này không phải là ngừng bắn tạm thời, mà là thảo luận về bảo đảm an ninh lâu dài cho cả Nga và Ucraina sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình cuối cùng. Phía Mỹ cũng đề xuất mở rộng phạm vi, bao gồm cả cơ cấu an ninh Châu Âu.

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Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng đàm phán ba bên Nga-Mỹ-Ucraina về đảm bảo an ninh lâu dài (Nguồn: Reuters)

"Chúng tôi không hướng đến dừng lại thái độ thù địch trong thời gian ngắn và sẵn sàng nối lại các kênh liên lạc để đạt mục tiêu này.", lãnh đạo Nga cho biết.

Tuyên bố ngày 22/10 được đưa ra sau cuộc gặp gần 3 giờ giữa ông Putin và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại Saint Petersburg. Trước đó một ngày, ông Witkoff đã họp với Tổng thống Ucraina Volodymyr Zelensky cùng lãnh đạo Na Uy và Phần Lan tại Oslo.

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Tổng thống Nga Vladimir Putin họp với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff ngày 21/10 (Nguồn: Reuters)

Tổng thống Zelensky ủng hộ nối lại đàm phán ba bên, nhấn mạnh Ucraina sẵn sàng thảo luận ngừng bắn, vấn đề năng lượng, nhân đạo, và trao trả tù binh. Ông khẳng định nguyên tắc “không có gì về Ucraina mà không có Ucraina” và muốn các đối tác châu Âu được tham gia sâu hơn. Zelensky cũng bày tỏ hi vọng sẽ dẫn tới cuộc gặp cấp lãnh đạo cấp cao sau này.

Trong khi đó, Thủ tướng Đức Friedrich Merz khẳng định Châu Âu sẵn sàng đối thoại, nhưng nhấn mạnh Ucraina tuyệt đối không thể đầu hàng vô điều kiện.

Mỹ cho biết các cuộc tiếp xúc mang tính xây dựng và vẫn còn nhiều việc phải làm. Tuy nhiên, Điện Kremli tỏ ra thận trọng, cho rằng các đề xuất từ Ucraina và Châu Âu còn thiếu “nội dung thực chất”.

Các cuộc đàm phán dự kiến diễn ra ở cấp kĩ thuật, có thể tại Abu Dhabi. Dù vậy, khoảng cách về lãnh thổ, bảo đảm an ninh, và tương lai Ucraina vẫn còn rất lớn. Hòa bình thực sự còn xa, nhưng việc các bên quay lại bàn đàm phán ba bên được xem là tín hiệu tích cực hiếm hoi trong bối cảnh xung đột kéo dài.


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