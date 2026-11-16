Ông Khiev Sameth tái đắc cử Chủ tịch AFF nhiệm kỳ 2026 - 2030

Khiev Sameth tiếp tục lãnh đạo bóng đá Đông Nam Á

Đại hội thường niên và Bầu cử Hội đồng AFF nhiệm kỳ 2026 - 2030 được tổ chức tại thủ đô Manila, Philippines, với sự tham dự của đại diện 12 liên đoàn bóng đá thành viên. Sự kiện có sự hiện diện của Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino và Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Datuk Seri Windsor John.

Tại đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết hoạt động của AFF trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời thảo luận những vấn đề liên quan đến chuyên môn, tài chính và định hướng phát triển bóng đá khu vực trong giai đoạn tiếp theo.

Ông Khiev Sameth tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch AFF nhiệm kỳ 2026 - 2030, đánh dấu lần thứ ba liên tiếp đảm nhiệm cương vị này (Ảnh: VFF)

Do không có cạnh tranh ở các vị trí ứng cử, đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách lãnh đạo và thành viên Hội đồng AFF nhiệm kỳ mới. Kết quả, ông Khiev Sameth tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch AFF nhiệm kỳ 2026 - 2030. Đây là lần thứ ba liên tiếp ông đảm nhiệm vị trí này, sau hai nhiệm kỳ bắt đầu từ năm 2019 và năm 2022.

Đại hội thường niên và Bầu cử Hội đồng AFF nhiệm kỳ 2026 - 2030 diễn ra ngày 15/11 tại Manila, Philippines, với sự tham dự của đại diện 12 liên đoàn thành viên (Ảnh: VFF)

Việc tiếp tục nhận được sự tín nhiệm của các liên đoàn thành viên cho thấy sự đồng thuận đối với vai trò lãnh đạo của ông Khiev Sameth trong thời gian qua. Trong nhiệm kỳ mới, AFF sẽ tiếp tục đối diện yêu cầu nâng cao chất lượng tổ chức, điều hành và sức cạnh tranh của bóng đá Đông Nam Á trên đấu trường quốc tế.

Việt Nam tiếp tục có đại diện trong Hội đồng AFF

Một điểm đáng chú ý tại đại hội là Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tiếp tục được tín nhiệm tham gia Hội đồng AFF gồm 5 thành viên nhiệm kỳ 2026–2030. Đoàn đại biểu VFF tham dự sự kiện do ông Trần Quốc Tuấn dẫn đầu, cùng hai Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Vũ và Nguyễn Trung Kiên.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, ông Trần Quốc Tuấn có những đóng góp trong việc cải tiến và nâng cao chất lượng các giải đấu thuộc hệ thống thi đấu của bóng đá Đông Nam Á. Việc tiếp tục có đại diện trong Hội đồng AFF tạo điều kiện để bóng đá Việt Nam tham gia sâu hơn vào quá trình trao đổi, hoạch định và triển khai các định hướng phát triển chung của khu vực.

Theo nội dung được thảo luận tại đại hội, các ưu tiên trong nhiệm kỳ 2026–2030 gồm phát triển hệ thống giải đấu dành cho đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ, thúc đẩy bóng đá nữ, futsal và nâng cao chất lượng công tác đào tạo trẻ.

Đại diện các liên đoàn bóng đá thành viên tham dự sự kiện, thống nhất bộ máy lãnh đạo AFF cho nhiệm kỳ mới (Ảnh: VFF)

Đây đều là những lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững của bóng đá Đông Nam Á. Việc xây dựng hệ thống thi đấu ổn định, mở rộng cơ hội cạnh tranh và đầu tư cho lực lượng kế cận được kỳ vọng góp phần thu hẹp khoảng cách trình độ giữa các nền bóng đá trong khu vực.

Với bộ máy lãnh đạo nhiệm kỳ mới, AFF hướng đến tiếp tục tăng cường hợp tác giữa các liên đoàn thành viên, tạo nền tảng để bóng đá Đông Nam Á phát triển đồng đều và nâng cao vị thế trên bản đồ bóng đá châu lục.

Nguồn: VFF