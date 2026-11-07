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Thể thao

Mike Smits giành HCV cưỡi ngựa tại Olympic Trẻ Dakar 2026

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(HTV) - Vận động viên 16 tuổi người Thụy Sĩ Mike Smits giành huy chương vàng nội dung vượt rào môn cưỡi ngựa tại Olympic Trẻ Dakar 2026. Thành tích đáng chú ý của anh đến từ sự phối hợp ăn ý với chiến mã Barentin, dù cả hai chỉ được ghép cặp thông qua hình thức bốc thăm.

Thử thách đặc biệt với những chiến mã bản địa

Tại Olympic Trẻ Dakar 2026, nội dung vượt rào môn cưỡi ngựa mang đến một thử thách khác biệt cho các vận động viên. Thay vì thi đấu cùng những chú ngựa quen thuộc đã được huấn luyện trong thời gian dài, cả 24 kỵ sĩ tham dự đều phải làm quen với ngựa Senegal bản địa, được mượn từ các trại nuôi tại địa phương.

Mike Smits giành HCV cưỡi ngựa tại Olympic Trẻ Dakar 2026- Ảnh 1.

Vận động viên 16 tuổi Mike Smits cùng chiến mã Barentin trong phần thi vượt rào tại Olympic Trẻ Dakar 2026

Các cặp kỵ sĩ và ngựa được hình thành thông qua hình thức bốc thăm. Điều này đòi hỏi vận động viên phải nhanh chóng thích nghi với đặc điểm, tính cách và phản ứng của chiến mã được giao. Khả năng điều khiển, phán đoán tình huống cũng như xây dựng sự tin tưởng với ngựa trở thành những yếu tố quan trọng, bên cạnh kỹ thuật vượt chướng ngại vật.

Trong điều kiện không có nhiều thời gian làm quen, Mike Smits đã cho thấy sự bình tĩnh và khả năng kiểm soát tốt. Đồng hành cùng Barentin, kỵ sĩ 16 tuổi người Thụy Sĩ từng bước hoàn thành các phần thi với độ chính xác cao. Sự phối hợp giữa hai bên được thể hiện qua từng nhịp tiếp cận, bật nhảy và tiếp đất sau mỗi chướng ngại vật.

Bốn lượt thi không chạm rào, chinh phục HCV

Sau ba ngày tranh tài, Mike Smits và Barentin đã tạo nên thành tích nổi bật khi không chạm bất kỳ rào chắn nào trong cả bốn lượt thi. Đây là kết quả thể hiện sự ổn định xuyên suốt cuộc thi, đồng thời cho thấy khả năng thích nghi đáng chú ý của vận động viên trẻ trước một chiến mã không phải ngựa quen thuộc.

Ở môn vượt rào, chỉ một sai sót nhỏ trong quá trình tiếp cận hoặc thực hiện cú nhảy cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc. Vì vậy, việc duy trì sự phối hợp nhịp nhàng qua nhiều lượt thi là thử thách không đơn giản. Với Mike Smits, sự ăn ý cùng Barentin đã trở thành chìa khóa giúp anh vượt qua các chướng ngại vật một cách trọn vẹn, qua đó giành tấm huy chương vàng.

Mike Smits giành HCV cưỡi ngựa tại Olympic Trẻ Dakar 2026- Ảnh 2.
Mike Smits giành HCV cưỡi ngựa tại Olympic Trẻ Dakar 2026- Ảnh 3.

Các vận động viên tranh tài tại nội dung vượt rào với những chú ngựa Senegal bản địa được phân chia bằng hình thức bốc thăm

Ở nội dung này, huy chương bạc thuộc về Liza Tittle, trong khi Alejandro Gutierrez giành huy chương đồng. Kết quả của cuộc thi cũng cho thấy sức hấp dẫn riêng của thể thức ghép cặp ngẫu nhiên, khi các kỵ sĩ không chỉ cần thể hiện năng lực cá nhân mà còn phải nhanh chóng tạo dựng sự kết nối với chiến mã.

Mike Smits giành HCV cưỡi ngựa tại Olympic Trẻ Dakar 2026- Ảnh 4.

Mike Smits giành huy chương vàng nội dung cưỡi ngựa vượt rào

Chiến thắng của Mike Smits là dấu ấn đáng chú ý tại Olympic Trẻ Dakar 2026. Với độ tuổi 16, vận động viên người Thụy Sĩ đã có thêm một trải nghiệm thi đấu quốc tế đáng nhớ, trong khi màn kết hợp cùng Barentin góp phần tạo nên câu chuyện đặc biệt của môn cưỡi ngựa tại kỳ đại hội lần này.

Xem đầy đủ tại link: https://youtu.be/b6BY2YRxdo4?si=WoYeqQoTQrxBBtip

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