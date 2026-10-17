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Thế giới

IMF cảnh báo rủi ro trước tốc độ tăng trưởng AI

VIỆT HÙNG, XUÂN TUẤN, ĐỨC PHONG
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(HTV) - Quỹ Tiền tệ Quốc tế nhận định những rủi ro từ trí tuệ nhân tạo có thể vượt qua các cơ hội kinh tế nếu thế giới không xây dựng được khung đạo đức và các biện pháp kiểm soát thỏa đáng.

Trong khuôn khổ Hội nghị thường niên Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF và Ngân hàng Thế giới diễn ra tại Bangkok, Thái Lan, giới chức tài chính toàn cầu tập trung thảo luận về những tác động hai mặt của công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, đồng thời kêu gọi sớm thiết lập các tiêu chuẩn an toàn và đạo đức cho lĩnh vực này.

Phát biểu tại phiên thảo luận, Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva nhận định, để công nghệ phát triển bền vững, cần có cơ chế phối hợp giữa năng lực tự giám sát của các doanh nghiệp công nghệ với định hướng quản lí từ những quốc gia dẫn đầu ngành và nằm trong chuỗi cung ứng như Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ, song song với đảm bảo hạ tầng điện năng và kĩ thuật số.

"Chính phủ các nước không thể quản lí công nghệ đang thay đổi nhanh chóng như vậy, đơn giản vì chưa đủ hiểu biết. Do đó, để các doanh nghiệp tự điều tiết trong trường hợp này là điều phù hợp", bà Georgieva cho biết. "Tuy nhiên, chúng ta không thể dựa vào những người tạo ra công nghệ đó. Chúng ta cần cơ chế gắn kết, đặt trách nhiệm lên toàn xã hội".

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Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế Kristalina Georgieva yêu cầu cơ chế phối hợp giữa doanh nghiệp và nhà nước trong kiểm soát trí tuệ nhân tạo (Nguồn: Reuters)

Đồng thuận với định hướng này, đại diện lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ Anthropic cũng khẳng định cần có các tiêu chuẩn kiểm thử bắt buộc từ phía cơ quan quản lí nhà nước nhằm tạo dựng niềm tin cho nền kinh tế, thay vì chỉ phụ thuộc vào cơ chế tự nguyện.

Bên cạnh bài toán quản trị, các chuyên gia kinh tế và lãnh đạo ngân hàng trung ương cũng cảnh báo nguy cơ gia tăng bất bình đẳng toàn cầu do chi phí đầu tư hạ tầng phần cứng và phần mềm quá lớn.

Theo phân tích từ giới học giả kinh tế tại hội nghị, làn sóng đầu tư vào AI hiện đặt kinh tế thế giới trước hai viễn cảnh: trường hợp công nghệ này mang lại bước nhảy vọt về năng suất, nhiều ngành nghề sẽ đối mặt với tình trạng sụt giảm việc làm; ngược lại, nếu hiệu quả thực tế không tương xứng với kì vọng, nguồn vốn khổng lồ đang đổ vào các trung tâm dữ liệu có nguy cơ tạo ra đợt điều chỉnh mạnh trên thị trường tài chính.

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Các chuyên gia kinh tế nhận định làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo đặt ra hai thách thức cho kinh tế thế giới (Nguồn: Reuters)

Hội nghị lần này cũng cho thấy góc nhìn khác biệt giữa Mỹ và các đối tác châu Âu. Trong khi giới chức Bộ Tài chính và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ khuyến nghị IMF tập trung hơn vào các động lực tăng trưởng tích cực và đề xuất sử dụng thuật ngữ "siêu trí tuệ" trong văn kiện chung, đại diện Bộ Tài chính Đức khẳng định vẫn duy trì thuật ngữ "trí tuệ nhân tạo" hiện hành. Dù còn khác biệt về cách gọi, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh Andrew Bailey đánh giá các quốc gia đang có nhiều tiến triển tích cực trong tiến tới thống nhất các tiêu chuẩn kiểm thử an toàn chung trên phạm vi quốc tế.

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