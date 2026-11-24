Tái hiện khí thế đấu tranh kiên cường của quê hương 18 thôn Vườn Trầu

Đại biểu và người dân trò chuyện giao lưu tại ngày hội văn hóa và đại đoàn kết ở phường Thủ Đức

Thông qua các tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, hoạt cảnh sân khấu được dàn dựng công phu cùng những giai điệu cách mạng hào hùng, đêm diễn đã tái hiện sinh động khí thế đấu tranh kiên cường của nhân dân Nam Bộ trong cuộc khởi nghĩa lịch sử năm 1940.

Tiết mục văn nghệ truyền thống tại Ngày hội Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc phường Thủ Đức

Chương trình khắc họa sâu sắc hình ảnh những người mẹ, người con anh dũng trên vùng đất 18 thôn Vườn Trầu giàu truyền thống cách mạng, sẵn sàng hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của dân tộc, mang đến nhiều cảm xúc lắng đọng cho người xem.

Tri ân tiền nhân và giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ

Cách đây 86 năm, cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ đã bùng nổ mạnh mẽ tại nhiều địa phương ở Nam Bộ, thể hiện tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí bất khuất và khát vọng độc lập cháy bỏng của nhân dân. Dù bị thực dân Pháp đàn áp khốc liệt, sự kiện vẫn để lại dấu son chói lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam, hun đúc ngọn lửa đấu tranh cho các thế hệ tiếp nối.

Tiết mục hợp ca của thiếu nhi bên lá cờ đỏ sao vàng trong chương trình nghệ thuật

Đêm nghệ thuật không chỉ là dịp bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì Tổ quốc, mà còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong công cuộc xây dựng, phát triển TP. Hồ Chí Minh ngày càng văn minh, hiện đại.



