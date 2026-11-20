Infantino đối mặt áp lực sau kế hoạch thương mại hóa World Cup

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) xác nhận rằng Philippe Diallo - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Pháp, và Kohzo Tashima - Cựu Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản, đã hoàn tất hồ sơ ứng cử trước thời hạn quy định.

Hai nhân vật này sẽ cạnh tranh với đương kim Chủ tịch Gianni Infantino trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra ngày 18/3/2027 tại Rabat (Morocco).

Gianni Infantino hướng đến nhiệm kỳ tiếp theo trên cương vị Chủ tịch FIFA, bất chấp những tranh cãi xoay quanh công tác điều hành tổ chức (Ảnh: AP News)

Theo quy định, mỗi ứng viên cần có thư đề cử từ ít nhất năm liên đoàn thành viên FIFA. Hồ sơ của ba ứng viên hiện được chuyển đến Ủy ban Bầu cử để xem xét điều kiện tham gia.

FIFA đặt thời hạn ngày 18/2/2027 để thông báo danh sách những người đủ điều kiện xuất hiện trên phiếu bầu.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đối mặt với áp lực từ những bất đồng liên quan đến chiến lược thương mại hóa và mở rộng các giải đấu bóng đá (Ảnh: AP News)

Cuộc bầu cử sẽ có sự tham gia của 211 liên đoàn thành viên FIFA, trong đó có 46 đại diện đến từ châu Á. Đây được xem là phép thử quan trọng đối với vị thế của Infantino sau 11 năm lãnh đạo tổ chức bóng đá lớn nhất thế giới.

Một trong những nguyên nhân khiến Infantino vấp phải làn sóng phản đối là kế hoạch hợp tác với nhà đầu tư tư nhân Joshua Kushner nhằm bán cổ phần trong các nguồn lợi nhuận từ World Cup.

Gianni Infantino đảm nhiệm cương vị Chủ tịch FIFA từ năm 2016, sau khi người tiền nhiệm Sepp Blatter rời vị trí lãnh đạo tổ chức (Ảnh: AP News)

Dưới sức ép từ nhiều phía, trong đó có Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA), Infantino đã từ bỏ kế hoạch này chỉ sau vài ngày. Tuy nhiên, sự việc tiếp tục làm gia tăng những nghi vấn về cách thức điều hành FIFA và quyền hạn của Chủ tịch đương nhiệm.

UEFA hiện tìm cách thu thập chứng cứ tại các tòa án liên bang Mỹ ở Manhattan, Florida và Colorado liên quan đến kế hoạch đầu tư nói trên, nhằm xem xét khả năng đưa ra khiếu nại hình sự tại Thụy Sĩ.

Nhà lãnh đạo người Thụy Sĩ trở thành tâm điểm chú ý khi kế hoạch hợp tác đầu tư với doanh nhân Joshua Kushner vấp phải phản ứng từ nhiều phía (Ảnh: FIFA)

Phía luật sư của FIFA đã bác bỏ động thái này và gọi đây là chiến dịch bôi nhọ và gây sức ép nhằm vào Infantino.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo người Thụy Sĩ còn đối diện tranh luận về giới hạn nhiệm kỳ. Infantino mong muốn tiếp tục giữ chức Chủ tịch FIFA đến năm 2031, qua đó nâng tổng thời gian tại vị lên 15 năm.

Infantino theo đuổi chiến lược gia tăng nguồn thu thương mại, hướng đến mở rộng khả năng đầu tư cho sự phát triển bóng đá tại các liên đoàn thành viên (Ảnh: FIFA)

Theo điều lệ FIFA, Chủ tịch chỉ được đảm nhiệm tối đa ba nhiệm kỳ. Tuy nhiên, FIFA từng đưa ra ý kiến pháp lý nội bộ rằng nhiệm kỳ đầu tiên của Infantino (2016-2019) không được tính vào giới hạn này, bởi ông chỉ tiếp quản phần nhiệm kỳ còn lại của người tiền nhiệm Sepp Blatter.

Vấn đề này có thể trở thành cơ sở pháp lý để thách thức tư cách ứng cử nhiệm kỳ thứ tư của Infantino.

Hai đối thủ và bài toán thay đổi quyền lực tại FIFA

Trong số hai ứng viên cạnh tranh, Philippe Diallo được UEFA lựa chọn làm gương mặt đại diện cho nỗ lực thay đổi vị trí lãnh đạo FIFA. Trước đó, tổ chức bóng đá châu Âu từng vận động HLV Arsène Wenger tham gia tranh cử, nhưng chiến lược này không thành công.

Philippe Diallo - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Pháp, trở thành một trong hai đối thủ cạnh tranh với đương kim Chủ tịch Gianni Infantino (Ảnh: Getty Images)

Diallo hiện giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Pháp từ năm 2023. Việc được UEFA ủng hộ giúp ông có thêm lợi thế trong việc xây dựng sự đồng thuận từ các liên đoàn thành viên, đặc biệt tại châu Âu.

Trong khi Kohzo Tashima là nhân vật giàu kinh nghiệm trong hệ thống quản trị bóng đá quốc tế. Cựu Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản từng có khoảng 10 năm làm việc cùng Infantino trong Hội đồng FIFA. Ông cũng nhận được sự ủng hộ từ nhiều quan chức bóng đá châu Âu.

Kohzo Tashima, cựu Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản, tham gia cuộc đua quyền lực tại FIFA với sự ủng hộ từ một số quan chức bóng đá châu Âu (Ảnh: Getty Images)

Việc lựa chọn Tashima được xem là một phương án khác của nhóm phản đối Infantino, khi ứng viên người Nhật Bản có khả năng tiếp cận các liên đoàn tại châu Á - khu vực sở hữu 46 phiếu bầu.

Một số thành viên UEFA được cho là sẽ hỗ trợ hồ sơ đề cử của ông nhằm bảo vệ những liên đoàn ủng hộ ứng viên này trước các áp lực có thể phát sinh.

Cựu Chủ tịch JFA Kohzo Tashima từng tham gia Hội đồng FIFA, tích lũy kinh nghiệm trong hệ thống quản trị bóng đá quốc tế (Ảnh: Getty Images)

Dù vậy, chiến lược của nhóm phản đối Infantino vẫn chưa thực sự rõ ràng: liệu cả Diallo và Tashima có cùng tiến vào vòng bỏ phiếu hay một trong hai sẽ trở thành ứng viên đối đầu duy nhất với đương kim Chủ tịch FIFA?

Infantino vẫn nắm lợi thế trước ngày bỏ phiếu

Mặc dù vậy, Infantino vẫn được đánh giá là ứng viên có lợi thế trong cuộc đua sắp tới. Phần lớn các liên đoàn thành viên bên ngoài châu Âu đã hài lòng với nhiệm kỳ lãnh đạo của ông, đặc biệt, FIFA đã phân bổ nguồn hỗ trợ tài chính đáng kể cho các liên đoàn quốc gia.

Gianni Infantino đứng trước bài toán cân bằng giữa tham vọng phát triển thương mại của FIFA và những yêu cầu về tính minh bạch trong quản trị (Ảnh: FIFA)

Infantino cam kết mỗi liên đoàn thành viên sẽ nhận thêm 25 triệu USD tiền hỗ trợ đến năm 2030. Sau World Cup 2026 tại Bắc Mỹ, FIFA đã nâng lượng dự trữ tiền mặt lên hơn 5 tỷ USD, tạo thêm nguồn lực để mở rộng các giải đấu và chương trình phát triển bóng đá toàn cầu.

Sau hơn một thập kỷ điều hành FIFA, Infantino tiếp tục theo đuổi mục tiêu duy trì ảnh hưởng trong bộ máy quản lý bóng đá thế giới (Ảnh: FIFA)

Tuy nhiên, chính sách mở rộng các giải đấu của Infantino cũng tạo ra những bất đồng với UEFA. Nhiều quan chức bóng đá châu Âu lo ngại lịch thi đấu ngày càng dày đặc sẽ gây ảnh hưởng đến các giải vô địch quốc gia và đấu trường cấp châu lục.

Đáng chú ý, cựu hậu vệ người Thụy Sĩ Ramon Vega, người từng nhiều lần tìm cách tham gia cuộc đua Chủ tịch FIFA từ năm 2015, tiếp tục không có tên trong danh sách ứng viên lần này.

Những quyết định của Gianni Infantino trong nhiệm kỳ qua đã tạo ra nhiều thay đổi đối với cấu trúc và định hướng phát triển của bóng đá quốc tế (Ảnh: FIFA)

Với những tranh luận về quản trị, tài chính và giới hạn nhiệm kỳ, cuộc bầu cử tháng 3/2027 không đơn thuần là cuộc cạnh tranh giữa ba cá nhân, mà còn phản ánh những khác biệt trong định hướng phát triển bóng đá thế giới.

Infantino đang hướng đến nhiệm kỳ tiếp theo, trong khi các đối thủ tìm cách tạo ra sự thay đổi trong bộ máy lãnh đạo FIFA.

Nguồn tin: AP News