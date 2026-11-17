Tranh cãi về cam kết giảm phát thải của FIFA

Năm tổ chức gồm New Weather Institute, New Weather Institute chi nhánh Thụy Điển, Fossil Free Football, Scientists for Global Responsibility và FairSquare đã đệ đơn khiếu nại FIFA lên Liên Hợp Quốc. Lá thư được gửi trực tiếp tới ban điều hành Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu (UNFCCC).

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đối mặt khiếu nại về cam kết khí hậu (Ảnh: The Guardian)



Hiện tại, cơ quan quyền lực nhất của bóng đá thế giới là thành viên ký kết "Khuôn khổ Hành động vì Khí hậu trong Thể thao" của Liên Hợp Quốc. Khi tham gia liên minh này, các tổ chức thể thao đồng ý cắt giảm 50% lượng phát thải khí nhà kính vào năm 2030. Tuy nhiên, quy định nêu rõ tổ chức có thể bị tước tư cách thành viên nếu thiếu thiện chí hoặc không đủ năng lực thực thi.

Nhóm khiếu nại ghi nhận FIFA từng công bố chiến lược khí hậu vào năm 2021. Kế hoạch này đặt mục tiêu giảm một nửa lượng khí thải vào năm 2030 và đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2040. Dù vậy, lá thư chỉ ra rằng liên đoàn chưa nêu rõ lộ trình thực hiện cụ thể, thậm chí còn làm gia tăng lượng khí thải do mở rộng quy mô các giải đấu lớn.

Minh chứng là số trận đấu tại World Cup nam đã tăng từ 64 trận vào năm 2022 lên 104 trận vào mùa hè năm 2026 vừa qua. Giải đấu kéo dài qua 16 thành phố tại 3 quốc gia này bị các đơn vị khiếu nại đánh giá là kỳ World Cup gây ô nhiễm nhất lịch sử.

Đến năm 2030, thời điểm FIFA đáng lẽ phải cắt giảm một nửa lượng khí thải theo lộ trình, World Cup lại dự kiến diễn ra tại 6 quốc gia thuộc 3 châu lục. Giải đấu năm 2030 thậm chí còn đứng trước khả năng mở rộng quy mô lên tới 64 đội tuyển với số lượng trận đấu nhiều hơn.

FIFA đi ngược mục tiêu giảm phát thải sau thỏa thuận thương mại với Aramco

Bên cạnh quy mô giải đấu, phần thứ hai của đơn khiếu nại tập trung vào thỏa thuận thương mại nhiều năm giữa FIFA và tập đoàn năng lượng Aramco. Nhóm kiến nghị cho rằng việc chọn doanh nghiệp của Ả Rập Xê Út làm đối tác lớn toàn cầu đã đi ngược lại trách nhiệm thúc đẩy hành động vì môi trường.

Đơn khiếu nại nhấn mạnh Aramco không chỉ là công ty dầu mỏ lớn nhất thế giới mà còn là doanh nghiệp phát thải lớn nhất lịch sử. Theo nhóm vận động, tại kỳ World Cup nữ diễn ra vào năm 2027 tới đây, quảng cáo của Aramco sẽ xuất hiện dày đặc trước khán giả toàn cầu. Họ lập luận rằng tập đoàn dầu khí này đang tận dụng sức ảnh hưởng của bóng đá để cản trở thay vì thúc đẩy các nỗ lực bảo vệ khí hậu.

Đơn kiến nghị được đệ trình vào thời điểm Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc (COP31) đang diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tại hội nghị này, nhiều vận động viên cũng đã chia sẻ với các đại biểu về tác động tiêu cực của khủng hoảng khí hậu đối với hoạt động thi đấu thể thao.

Các tổ chức gửi đơn cảnh báo mục tiêu của sáng kiến Liên Hợp Quốc sẽ bị cản trở nếu một đơn vị vừa giữ danh nghĩa thành viên vừa có hành động mâu thuẫn với lời hứa. Hiện tại, cả FIFA và UNFCCC đều đã được liên hệ để lấy ý kiến phản hồi, trong khi đó, phía tập đoàn Aramco đã từ chối đưa ra bình luận.

Nguồn tin: The Guardian