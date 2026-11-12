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Thể thao

FIFA thông qua hồ sơ đăng cai FIFA Women’s World Cup 2031 và 2035

HOÀNG HẠNH, BẢO QUYÊN
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Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa công bố kết quả thẩm định hồ sơ cho hai kỳ FIFA Women’s World Cup. Theo đó, hai hồ sơ đồng đăng cai do Mỹ và Anh dẫn đầu đều đáp ứng đủ tiêu chuẩn. Các thành viên FIFA sẽ bỏ phiếu thông qua quyền chủ nhà vào ngày 23/11.

Mở rộng quy mô FIFA Women's World Cup lên 48 đội tuyển  

Trong báo cáo công bố ngày 11/11, FIFA xác nhận cả hai hồ sơ đều đạt yêu cầu. Do đó, quyền tổ chức FIFA Women’s World Cup 2031 và 2035 sẽ được biểu quyết vào ngày 23/11. Cuộc bỏ phiếu này diễn ra tại Đại hội bất thường (Extraordinary FIFA Congress).

Ở giải đấu năm 2031, Mỹ, Mexico, Costa Rica và Jamaica là nhóm ứng viên duy nhất nộp hồ sơ. Đây cũng là lần đầu tiên FIFA Women’s World Cup nâng số lượng tham dự từ 32 lên 48 đội. Theo đánh giá của FIFA, nhóm quốc gia này có năng lực tổ chức rất vững chắc. 

FIFA thông qua hồ sơ đăng cai FIFA Women’s World Cup 2031 và 2035 - Ảnh 1.

Lần đầu tiên FIFA Women’s World Cup nâng số lượng tham dự từ 32 lên 48 đội (Ảnh: AP)

Trước đó, Mỹ đã phối hợp cùng Mexico và Canada tổ chức thành công FIFA World Cup. Ngoài ra, Mỹ cũng từng là chủ nhà của giải đấu FIFA Club World Cup 2025. Nhờ vậy, giải đấu năm 2031 dự kiến thu hút khoảng 4,5 triệu khán giả.

Về cơ sở vật chất, bốn quốc gia đề xuất sử dụng tổng cộng 20 sân vận động. Trong đó, Mỹ có 14 sân, Mexico có 4 sân, còn Costa Rica và Jamaica mỗi nước có 1 sân. Hiện tại, chỉ có sân RFK mới ở thủ đô Washington, D.C. là chưa được khởi công. Toàn bộ 19 sân còn lại đã sẵn. 

Riêng trận chung kết năm 2031 đang được cân nhắc tổ chức tại một trong bốn sân ở Mỹ. Danh sách này gồm sân Mercedes-Benz (Atlanta), AT&T (ngoại ô Dallas), SoFi (Los Angeles) và MetLife (New Jersey). Tuy nhiên, 7 sân tại Mỹ và 1 sân tại Mexico hiện vẫn sử dụng mặt cỏ nhân tạo. Để đáp ứng quy định của FIFA, các địa điểm này bắt buộc phải chuyển sang cỏ tự nhiên. 

Về hạ tầng, các cơ quan chính phủ Mỹ đã gửi thư cam kết hỗ trợ về an ninh và thị thực. Các thủ tục nhập cảnh và giấy phép lao động cũng nằm trong nhóm cam kết này. FIFA nhận định dù cần thảo luận thêm, sự phối hợp từ chính phủ Mỹ là cơ sở vững chắc để tổ chức giải đấu.

Bốn quốc gia Vương quốc Anh xin đăng cai FIFA Women's World Cup 2035

Đối với kỳ FIFA Women’s World Cup 2035, Anh, Scotland, Xứ Wales và Bắc Ireland là nhóm ứng viên duy nhất. Hồ sơ đồng đăng cai của bốn hiệp hội bóng đá này mang thông điệp "All Together" (Cùng nhau).

FIFA thông qua hồ sơ đăng cai FIFA Women’s World Cup 2031 và 2035 - Ảnh 2.

Anh, Scotland, Xứ Wales và Bắc Ireland xin đăng cai FIFA Women's World Cup 2035 (Ảnh: AP)

Nhóm quốc gia châu Âu tận dụng kinh nghiệm sẵn có từ việc tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế lớn. Tiêu biểu trong số đó là hai giải đấu UEFA Women’s Euro 2022 và UEFA Euro 2028 sắp tới. 

Theo kế hoạch đề xuất, giải đấu năm 2035 sẽ diễn ra tại 19 sân vận động thuộc 15 thành phố. Trong đó, trận chung kết được ấn định tổ chức trên sân vận động Wembley tại London.

Ấn định lịch bốc thăm FIFA Women’s World Cup 2027 tại Brazil

Cũng trong ngày 11/11, FIFA đã công bố quy trình bốc thăm cho kỳ FIFA Women’s World Cup 2027 tại Brazil. Theo lịch trình, buổi lễ sẽ diễn ra vào ngày 11/12 tại thành phố Rio de Janeiro.

Tại giải đấu năm sau, 32 đội tuyển sẽ được chia đều vào 4 nhóm bốc thăm, mỗi nhóm 8 đội. Việc phân nhóm này dựa trên bảng xếp hạng FIFA dự kiến công bố vào ngày 7/12 tới. 

Theo thể thức phân nhánh, 4 đội có thứ hạng cao nhất sẽ không gặp nhau trước các vòng đấu cuối. Tuy nhiên, điều kiện đi kèm là các đội tuyển này phải giành ngôi nhất bảng. Hiện tại, nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha đang dẫn đầu bảng xếp hạng, xếp trên Mỹ, Đức và Anh.

Nguồn tin: AP

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