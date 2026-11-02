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Xã hội

Những "Mẹ đỡ đầu" tiếp sức trẻ mồ côi vững bước đến trường

HUỲNH GIAO, TIẾN PHƯỚC, MINH KHANG
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(HTV) - Trẻ mồ côi có thêm điểm tựa từ chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, góp phần kết nối những tấm lòng sẻ chia, chăm lo và tiếp sức các em vươn lên trong cuộc sống.

Chung sức chăm lo trẻ mồ côi

Tại xã biển Bình Châu, TP. Hồ Chí Minh, chương trình "Mẹ đỡ đầu" được triển khai với sự chung tay của cả hệ thống chính trị. Đặc biệt, đội ngũ đảng viên cơ sở đã chủ động nhận đỡ đầu, hỗ trợ trẻ mồ côi về vật chất lẫn tinh thần, tiếp thêm động lực để các em vững bước trên hành trình học tập.

Mẹ mất vì ung thư, vài năm sau, người cha cũng đột ngột qua đời. Hai anh em Thế Đan và Yến Phi rơi vào cảnh không còn điểm tựa gia đình. Năm 2026, các đảng viên thuộc Đảng ủy xã Bình Châu đã nhận đỡ đầu hai em với mức hỗ trợ 1 triệu đồng mỗi tháng. Địa phương cũng đang hoàn tất hồ sơ để Yến Phi có cơ hội nhập học tại Trường Văn hóa Công an nhân dân.

Mẹ đỡ đầu: Tiếp sức trẻ mồ côi vững bước đến trường - Ảnh 1.

Góc sinh hoạt và học tập của em Thế Đan tại nhà

Em Lê Võ Thế Đan - Xã Bình Châu, TP. Hồ Chí Minh bày tỏ: "Sự quan tâm của các cô chú ở xã đã tiếp thêm động lực để con cố gắng học đến hết lớp 12".

Không chỉ hỗ trợ những em nhỏ mất đi người thân, chương trình còn tiếp sức cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có thêm điều kiện tiếp tục đến trường. Với Thúy Nga, sự đồng hành từ địa phương cũng là nguồn động viên để em nỗ lực học tập, đồng thời giúp mẹ vơi bớt gánh nặng kinh tế.

Mẹ đỡ đầu: Tiếp sức trẻ mồ côi vững bước đến trường - Ảnh 2.

Góc học tập và sinh hoạt của 2 em Thế Đan và Yến Phi

Em Bùi Ngọc Thúy Nga - Xã Bình Châu, TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: "Con hứa sẽ học tập thật tốt, không phụ lòng cha mẹ, thầy cô và các cô chú đã hỗ trợ con".

Với chị Lê Thị Hương - Xã Bình Châu, TP. Hồ Chí Minh, sự hỗ trợ từ địa phương giúp chị có thêm điều kiện chăm lo việc học cho ba người con trong hoàn cảnh một mình gánh vác kinh tế gia đình.

Tiếp sức trẻ mồ côi vững bước đến trường

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Châu đã nhận đỡ đầu 15 trẻ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn, với mức hỗ trợ 6 triệu đồng mỗi năm cho mỗi em đến khi đủ 18 tuổi. Nguồn kinh phí được đóng góp từ đảng viên các chi bộ, đảng bộ. Tiếp nối kết quả đó, Đảng ủy xã tiếp tục duy trì chương trình trong nhiệm kỳ mới.

Bà Nguyễn Thị Bình Minh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bình Châu, TP. Hồ Chí Minh
Phát huy truyền thống của Ban Chấp hành khóa trước, Ban Chấp hành khóa này tiếp tục nhận đỡ đầu 14 em. Đây là phần đóng góp tuy nhỏ nhưng thể hiện sự quan tâm, động viên các cháu nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và học tập.
Mẹ đỡ đầu: Tiếp sức trẻ mồ côi vững bước đến trường - Ảnh 3.
Mẹ đỡ đầu: Tiếp sức trẻ mồ côi vững bước đến trường - Ảnh 4.

Đại diện địa phương đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho gia đình có trẻ mồ côi

Từ một chương trình do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, mô hình "Mẹ đỡ đầu" tại xã Bình Châu đã trở thành hoạt động an sinh xã hội được Đảng ủy địa phương duy trì qua hai nhiệm kỳ. Sự chung tay của cả hệ thống chính trị không chỉ hỗ trợ các em về vật chất mà còn trao gửi niềm tin, sự động viên để trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn thêm vững vàng trên hành trình trưởng thành.

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