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Văn hóa - Giải trí

Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII: 125 bộ phim đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ

THÙY DƯƠNG
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(HTV) - Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII (HANIFF VIII) sẽ giới thiệu 125 bộ phim đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ, mở ra không gian giao lưu đa dạng giữa điện ảnh Việt Nam và thế giới. Sự kiện diễn ra từ ngày 28/11 đến 2/12/2026 tại Thủ đô Hà Nội.

37 bộ phim tranh tài ở hai hạng mục

Theo Ban tổ chức, chương trình phim dự thi tại HANIFF VIII gồm 12 phim dài và 25 phim ngắn. Các tác phẩm được tuyển chọn đến từ nhiều nền điện ảnh, mang theo những câu chuyện, phong cách thể hiện và góc nhìn văn hóa khác nhau.

Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII quy tụ 125 bộ phim đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ - Ảnh 1.

HANIFF VIII quy tụ 125 bộ phim đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ (Ảnh: HANIFF)

Ở hạng mục phim dài, Việt Nam có đại diện là Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình. Tác phẩm sẽ tranh tài cùng các phim đến từ Nepal, Philippines, Hy Lạp, Gabon, Hungary, Đức, Pháp, Argentina, Anh, Hoa Kỳ, Nga và nhiều quốc gia khác.

Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII quy tụ 125 bộ phim đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ - Ảnh 2.

Tác phẩm của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình đại diện Việt Nam tranh tài ở hạng mục phim dài (Ảnh: NSX)

Hạng mục phim ngắn cũng ghi nhận sự góp mặt của các nhà làm phim đến từ Iran, Cyprus, Na Uy, Tây Ban Nha, Hoa Kỳ, Philippines, Singapore, Ấn Độ, Trung Quốc, Mexico và Việt Nam. Trong số các tác phẩm Việt Nam được lựa chọn có Khuất sau khung cửa, Ấn ức trong một cánh đồng, Cựu binh phố cổ, Mộng uyên ương, Những viên bi sắc màu và Giấc mơ là ốc sên.

Điểm hẹn khám phá điện ảnh thế giới và Nhật Bản

Bên cạnh các hạng mục dự thi, Chương trình Toàn cảnh Điện ảnh thế giới giới thiệu 50 bộ phim, gồm 27 phim dài và 23 phim ngắn. Đây là dịp để khán giả tiếp cận những tác phẩm đến từ nhiều nền điện ảnh như Argentina, Sri Lanka, Venezuela, Hàn Quốc, Nepal, Nga, Nhật Bản, Ba Lan, Đức, Pháp, Ý, Trung Quốc và Singapore.

Một số phim dài đáng chú ý trong chương trình gồm Kokuho (Nhật Bản), What Does That Nature Say To You (Hàn Quốc), Mirrors No.3 (Đức), La Grazia (Ý), Case 137 (Pháp) và My Father’s Shadow (Anh).

Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII quy tụ 125 bộ phim đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ - Ảnh 3.

Spirited Away là một trong những tác phẩm hoạt hình Nhật Bản được giới thiệu trong chương trình tiêu điểm (Ảnh: NSX)

Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII quy tụ 125 bộ phim đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ - Ảnh 4.

Your Name góp mặt trong chương trình giới thiệu những dấu ấn nổi bật của điện ảnh Nhật Bản (Ảnh: NSX)

Đặc biệt, Tiêu điểm Điện ảnh Nhật Bản mang đến 8 tác phẩm, trong đó có nhiều phim hoạt hình anime được khán giả quốc tế yêu thích như Spirited Away, Your Name, 5 Centimeters Per Second và Children of the Sea. Chương trình góp phần giới thiệu những dấu ấn sáng tạo cũng như sự phát triển của điện ảnh Nhật Bản.

30 tác phẩm giới thiệu diện mạo điện ảnh Việt đương đại

Ở chương trình Phim Việt Nam đương đại, 30 tác phẩm được lựa chọn, gồm 18 phim dài và 12 phim ngắn. Nhiều phim dài được sản xuất trong giai đoạn 2024–2026, có thể kể đến Con Kể Ba Nghe, Đồi Hành Xác: Tà Thuyết Đen Trở Lại, Trường hè, Đại Tiệc Trăng Máu 8, Mang Mẹ Đi Bỏ, Nhà Mình Đi Thôi, Ai Thương Ai Mến, Tử chiến trên không và Vạn dặm yêu em.

Các phim ngắn thuộc nhiều thể loại, từ phim truyện, phim tài liệu đến hoạt hình, cho thấy sự đa dạng trong đề tài và cách tiếp cận của các nhà làm phim trong nước.

Với khẩu hiệu “Điện ảnh – Kết nối – Phát triển”, HANIFF VIII hướng đến việc tôn vinh những sáng tạo nghệ thuật, thúc đẩy hợp tác quốc tế và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Liên hoan Phim diễn ra từ ngày 28/11 đến 2/12/2026 tại Hà Nội. Thông tin về lịch chiếu, địa điểm chiếu và các hoạt động liên quan sẽ được cập nhật trên website chính thức của Liên hoan Phim.

Nguồn: HANIFF

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