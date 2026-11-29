Nước lũ tràn vào nhà, người dân xóm Cồn Thị, phường Tam Kỳ, Đà Nẵng hối hả chạy lụt trong đêm

Đêm 28/11, mưa lớn kéo dài khiến nước sông Bàn Thạch dâng cao, gây ngập nhiều khu dân cư ven sông thuộc phường Tam Kỳ và Quảng Phú, TP. Đà Nẵng.

Tại tổ dân phố Tam Phú, phường Quảng Phú, nhiều hộ dân phải thức suốt đêm theo dõi mực nước, tất bật kê cao đồ đạc để hạn chế thiệt hại.

Ông Trần Văn Hà, người dân địa phương, cho biết, nước đã dâng đến bậc thềm thứ ba trước cổng chùa Phú Quang, nơi cao ráo nhất ở làng ven sông này. Riêng nhà ông Hà đã bị nước lũ bao vây từ chiều. Gia đình ông phải gửi các cháu nhỏ sang nhà hàng xóm cao ráo hơn để phòng nước dâng bất ngờ trong đêm.

Nhiều tuyến đường dân sinh ở vùng thấp trũng tại phường Quảng Phú, TP. Đà Nẵng ngập sâu, người dân bì bõm lội nước ngày 28/11

“Bà con phải thức suốt đêm canh nước, kê cao đồ đạc. Cứ ngỡ năm nay đã qua mùa mưa lũ, nào ngờ nước lại dâng. Thương lắm bà con vùng sông nước nơi đây”, ông Hà chia sẻ.

Tại tổ dân phố Tứ Bàn (phường Tam Kỳ) và Phú Ân (phường Quảng Phú), nước lũ cũng đã tràn vào nhà dân. Nhiều hộ hối hả kê cao bàn ghế, treo xe đạp lên khung cửa sổ, đưa xe máy đến khu vực cầu Kỳ Phú gửi tạm để tránh ngập.

Anh Lê Văn Thúy (38 tuổi, trú phường Tam Kỳ) cho biết, nước bắt đầu dâng từ khoảng 17 giờ và tiếp tục lên khi trời tối. Anh phải đưa hai xe máy của gia đình đi gửi, sau đó mượn giàn giáo về kê cao đồ đạc.

Sân chùa Phú Quang, phường Quảng Phú, TP. Đà Nẵng chìm trong nước lũ sau đợt mưa lớn kéo dài

Lo ngại nước tiếp tục dâng trong đêm, nhiều hộ dân đã chuẩn bị sẵn ghe trước nhà để chủ động sơ tán khi cần thiết.

Trước diễn biến của mưa lũ, lực lượng công an, quân sự phường Tam Kỳ đã xuống các khu dân cư bị ngập, hỗ trợ người dân kê cao tài sản, di chuyển người và đồ đạc đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng vận động các hộ dân ở khu vực nguy hiểm chủ động sơ tán, tuyệt đối không đi qua những nơi ngập sâu, nước chảy xiết hoặc có nguy cơ sạt lở.

Ghe được neo ngay trước hiên nhà để người dân chủ động di chuyển khi nước tiếp tục dâng

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, từ chiều tối 28/11 đến sáng 30/11, khu vực phía nam Đà Nẵng tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 400mm.

Từ chiều 28/11 đến ngày 1/12, các sông Vu Gia, Thu Bồn và Tam Kỳ có khả năng xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ ở mức báo động 1-2. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị; lũ quét và sạt lở đất ở miền núi.

Nguồn: Lao động



