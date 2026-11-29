Lũ trên sông Ba (Đắk Lắk) đang dao động ở trên mức báo động (BĐ)1

Hiện trạng

Hiện nay, lũ trên sông Ba (Đắk Lắk) đang dao động ở trên mức báo động (BĐ)1. Mực nước tại trạm Củng Sơn đạt đỉnh 31,26 mét dưới BĐ2 0,74 mét (0 giờ ngày 29/11) và đang xuống; mực nước tại trạm Phú Lâm ở mức 1,38 mét dưới BĐ1 0,22 mét (0 giờ ngày 29/11).

Dự báo

Từ nay (29/11) đến ngày 30/11, trên các sông ở lưu vực sông Ba duy trì nguy cơ lũ. Mực nước lũ trên các sông ở Đông Đắk Lắk sẽ dao động ở mức trên dưới BĐ1.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1

Cảnh báo tác động của lũ

Lũ trên các sông, suối lên gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.





