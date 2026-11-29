Một nền nhiếp ảnh không chỉ phát triển qua số lượng tác phẩm, triển lãm hay giải thưởng, mà còn cần hệ thống lý luận và phê bình để nhận diện, đánh giá những giá trị nghệ thuật. Tuy nhiên, tại Việt Nam, sách chuyên sâu về lĩnh vực này vẫn còn hiếm, trong khi thực tiễn sáng tác ngày càng đặt ra nhiều vấn đề cần được trao đổi và nghiên cứu.

Lý luận phê bình nhiếp ảnh Việt Nam còn thiếu những công trình chuyên sâu

Hai công trình “Đôi điều gửi Nhiếp ảnh Việt Nam” và “Đọc Trầm tích của Ánh sáng” của tác giả Nguyễn Trường Sinh, do Nhà xuất bản Thông Tấn phát hành, góp thêm góc nhìn về thực trạng và hướng phát triển của nhiếp ảnh đương đại. Với tổng dung lượng hơn 1.000 trang, hai cuốn sách tiếp cận lĩnh vực này từ những góc độ khác nhau.

Hai công trình “Đôi điều gửi Nhiếp ảnh Việt Nam” và “Đọc Trầm tích của Ánh sáng” của tác giả Nguyễn Trường Sinh

Trong đó, “Đọc Trầm tích của Ánh sáng” tập trung phân tích một triển lãm cụ thể, đi sâu vào cách hình ảnh tạo nghĩa thông qua trình tự, không gian và sự liên tưởng của người xem. Trong khi đó, “Đôi điều gửi Nhiếp ảnh Việt Nam” mở rộng phạm vi bàn luận với 24 bài viết, chia thành 5 phần, đặt ra những câu hỏi về tiêu chí đánh giá ảnh nghệ thuật, vai trò của hội đồng tuyển chọn và cơ hội ghi nhận các thực hành sáng tác đa dạng.

Tác giả Nguyễn Trường Sinh cho biết, quá trình nghiên cứu và thực hành nhiếp ảnh đương đại đã thôi thúc ông nhìn lại những vấn đề của nhiếp ảnh trong nước, từ đó đặt câu hỏi về khả năng thích ứng của hoạt động sáng tác trước những thay đổi của đất nước và thế giới.

Tác giả Nguyễn Trường Sinh

Đáng chú ý, những vấn đề được đặt ra không chỉ xoay quanh chất lượng tác phẩm, mà còn liên quan đến cách một tác phẩm hoặc dự án nhiếp ảnh được đánh giá và công nhận. Một công trình nghiên cứu kéo dài nhiều năm, một cuốn sách ảnh hay những thực hành mang tính thử nghiệm đều có thể đóng góp cho lĩnh vực này, nhưng chưa chắc đã có cơ hội được nhìn nhận tương xứng.

Tiêu chí đánh giá cần mở rộng để ghi nhận nhiều thực hành nhiếp ảnh

Một trong những vấn đề đáng chú ý là sự đa dạng trong hoạt động sáng tác chưa chắc đã được phản ánh đầy đủ qua các tiêu chí đánh giá hiện có. Bên cạnh đó, nếu các cuộc thi, triển lãm và hội đồng tuyển chọn trở thành những khuôn mẫu chủ yếu để xác định giá trị nghệ thuật, những dự án dài hạn, sách ảnh và công trình nghiên cứu có thể gặp khó khăn trong việc tìm kiếm sự ghi nhận.

Lễ hội Nhiếp ảnh Quốc Tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 2026

Tác giả Nguyễn Trường Sinh cũng đề cập đến nghịch lý khi một nhiếp ảnh gia đương đại tại Việt Nam có tác phẩm được các tổ chức giáo dục nước ngoài sử dụng trong giảng dạy, nhưng lại chưa được biết đến rộng rãi trong nước. Điều này gợi mở câu hỏi về khả năng kết nối giữa hoạt động sáng tác, nghiên cứu, đào tạo và các thiết chế văn hóa.

Ông Đoàn Hoài Trung - Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP. Hồ Chí Minh Lý luận phê bình ở Việt Nam hiện nay đang rất ít. Mặc dù phong trào nhiếp ảnh thành phố hiện nay đang hết sức mạnh, có nhiều bước phát triển đột phá, tuy nhiên mình phải cần soi mình lại để tiếp tục hoàn thiện hơn, tiếp tục có chiều sâu hơn.

Từ thực tế đó, nhu cầu phát triển lý luận và phê bình không chỉ đặt ra với giới sáng tác, mà còn liên quan đến vai trò của các tổ chức nghề nghiệp, cơ sở đào tạo và thiết chế văn hóa. Đây là những thành tố góp phần hình thành môi trường để các hình thức thực hành nhiếp ảnh khác nhau được nghiên cứu, trao đổi và đánh giá.

Mở rộng lý luận phê bình nhiếp ảnh Việt Nam từ thực tiễn sáng tác

Không chỉ dừng lại ở việc bổ sung tài liệu, hai công trình của Nguyễn Trường Sinh còn gợi mở nhu cầu xây dựng nền tảng lý luận, phê bình xuất phát từ chính thực tiễn nhiếp ảnh Việt Nam. Khi có thêm những nghiên cứu chuyên sâu, các giá trị nghệ thuật có điều kiện được nhận diện, lý giải và lưu giữ một cách hệ thống hơn.

Không chỉ dừng lại ở việc bổ sung tài liệu, hai công trình của Nguyễn Trường Sinh còn gợi mở nhu cầu xây dựng nền tảng lý luận, phê bình xuất phát từ chính thực tiễn nhiếp ảnh Việt Nam

Đồng thời, việc mở rộng cách tiếp cận cũng tạo thêm không gian đối thoại giữa người sáng tác, nhà nghiên cứu và các tổ chức chuyên môn. Qua đó, nhiếp ảnh Việt Nam có thể vừa tiếp tục hội nhập với đời sống nhiếp ảnh quốc tế, vừa từng bước định hình tiếng nói riêng từ những trải nghiệm và thực tiễn sáng tác trong nước.