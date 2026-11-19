Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh đã trở thành một trong những cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp của cả nước, góp phần phát hiện, bồi dưỡng nhiều thế hệ nghệ sĩ, nhạc sĩ và giảng viên. Với đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, nhà trường có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển văn hóa, nghệ thuật của thành phố và cả nước.

Ghi nhận những thành tích trong suốt quá trình hoạt động, tập thể Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Đây là dấu mốc ý nghĩa trong hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của nhà trường.

Lễ khen thưởng và trao tặng cờ truyền thống và kỷ niệm chương cho Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh

Bên cạnh phần thưởng cấp Nhà nước, Nhạc viện còn đón nhận Cờ truyền thống 70 năm do UBND thành phố trao tặng. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu cũng được nhận bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND thành phố. Đặc biệt, tiến sĩ, nghệ sĩ nhân dân Đỗ Quốc Hưng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh đã vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Giáo dục”.

Đổi mới đào tạo, mở rộng hội nhập quốc tế

Bước vào giai đoạn phát triển mới, nhà trường xác định tiếp tục phát huy truyền thống 70 năm, gắn với đổi mới chương trình đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Trong đó, nội dung giảng dạy sẽ được cập nhật theo sự phát triển của nghệ thuật biểu diễn hiện đại; đội ngũ giảng viên, nghệ sĩ tiếp tục được chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn.

Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh đã góp phần bồi dưỡng nhiều thế hệ nghệ sĩ, nhạc sĩ cho đất nước

Theo TS. NSND. Đỗ Quốc Hưng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh, nhạc viện định hướng mở rộng hoạt động biểu diễn, tăng cường hợp tác với các học viện và tổ chức âm nhạc quốc tế, qua đó tạo thêm cơ hội giao lưu, tiếp cận các chuẩn mực đào tạo chuyên nghiệp.

Dấu mốc 70 năm không chỉ ghi nhận chặng đường hình thành và phát triển của Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh mà còn mở ra giai đoạn mới với yêu cầu kết hợp giữa phát huy truyền thống, đổi mới đào tạo và tăng cường hội nhập quốc tế.