Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị chương trình nghệ thuật kỷ niệm 70 năm thành lập

Giao hưởng số 9 của Beethoven là điểm nhấn chương trình

Hướng đến lễ kỷ niệm 70 năm thành lập, các nghệ sĩ, giảng viên và sinh viên Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh đang tập trung tập luyện, hoàn thiện chương trình nghệ thuật đặc biệt. Trong đó, chương IV Giao hưởng số 9 của nhà soạn nhạc Ludwig van Beethoven được lựa chọn làm điểm nhấn, quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ cùng tham gia biểu diễn.

Dưới sự chỉ huy của NSƯT Trần Vương Thạch, nguyên Giám đốc Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TP. Hồ Chí Minh, 60 thành viên dàn nhạc giao hưởng cùng 100 nghệ sĩ hợp xướng đang tích cực tập luyện. Bốn nghệ sĩ lĩnh xướng gồm Phạm Khánh Ngọc, Huỳnh Hà Thu Thảo, Trần Tuấn Phi và Đào Mác cũng phối hợp với dàn nhạc và hợp xướng nhằm tạo nên tổng thể biểu diễn hài hòa.

Dàn nhạc giao hưởng và hợp xướng tập luyện chuẩn bị cho chương trình nghệ thuật kỷ niệm 70 năm thành lập Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh

Là chương kết của bản giao hưởng nổi tiếng, chương IV kết hợp âm nhạc giao hưởng với các phần lĩnh xướng và hợp xướng. Việc trình diễn tác phẩm đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các nghệ sĩ, từ những phần thể hiện riêng đến sự thống nhất của toàn bộ dàn nhạc và hợp xướng. Vì vậy, quá trình tập luyện đang được chú trọng để hoàn thiện chất lượng nghệ thuật trước ngày diễn ra chương trình.

Đối với những nghệ sĩ từng học tập, giảng dạy và gắn bó với Nhạc viện, chương trình còn mang ý nghĩa đặc biệt. NSƯT Phạm Khánh Ngọc - Giảng viên Khoa Thanh nhạc, chia sẻ: "Mỗi nghệ sĩ đều mong muốn đóng góp phần trình diễn tốt nhất như một món quà ý nghĩa dành tặng Nhạc viện trong dấu mốc đáng nhớ."

Nghệ sĩ violin tập luyện cùng dàn nhạc giao hưởng, chuẩn bị cho chương trình nghệ thuật kỷ niệm thành lập Nhạc viện

Chương trình còn là dịp hội tụ các thế hệ nghệ sĩ từng học tập, giảng dạy và gắn bó với Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh. Sự tham gia của các nghệ sĩ cùng đội ngũ giảng viên, sinh viên hiện nay thể hiện tinh thần gắn kết và tiếp nối giữa các thế hệ trong hoạt động đào tạo, biểu diễn âm nhạc chuyên nghiệp.

Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh hướng đến chặng đường phát triển mới

Thành lập năm 1956, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh đã trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, trở thành một trong những cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp quan trọng của cả nước. Nhiều thế hệ nghệ sĩ, giảng viên và nhà nghiên cứu âm nhạc trưởng thành từ đây đã đóng góp vào hoạt động biểu diễn, giảng dạy và nghiên cứu, góp phần làm phong phú đời sống nghệ thuật Việt Nam.

Trong hành trình đó, Nhạc viện không chỉ đảm nhiệm vai trò đào tạo mà còn là nơi kết nối các thế hệ làm nghề. Việc quy tụ nhiều nghệ sĩ trong chương trình kỷ niệm lần này tiếp tục thể hiện sự gắn bó giữa những người đã và đang hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc chuyên nghiệp.

Nhắc đến ý nghĩa của chương trình, NSƯT Trần Vương Thạch chia sẻ: "Đây là một hành trình được tiếp nối bằng tri thức, đam mê và khát vọng sáng tạo, để những giá trị âm nhạc tiếp tục được lan tỏa trong đời sống hôm nay và các thế hệ mai sau."

Bên cạnh ý nghĩa nhìn lại chặng đường đã qua, lễ kỷ niệm còn đánh dấu bước chuyển tiếp trong định hướng phát triển của nhà trường. Những yêu cầu về đổi mới đào tạo, nâng cao chất lượng biểu diễn và mở rộng hội nhập tiếp tục được đặt ra trong bối cảnh đời sống âm nhạc ngày càng phát triển.

Các thành viên hợp xướng tập luyện cùng dàn nhạc giao hưởng, hướng đến chương trình kỷ niệm 70 năm thành lập Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh

Thông tin về công tác tổ chức, Tiến sĩ, NSND Đỗ Quốc Hưng - Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh, nhấn mạnh: "Đây không chỉ là một dấu mốc mà còn là niềm tự hào của tập thể cán bộ, nhân viên, học viên của nhạc viện". Ông cũng cho biết công tác chuẩn bị đang được khẩn trương triển khai.

Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh dự kiến diễn ra ngày 18/11/2026. Với sự tham gia của nhiều thế hệ nghệ sĩ, chương trình nghệ thuật là dịp nhìn lại hành trình phát triển của nhà trường, đồng thời thể hiện sự tiếp nối trong đào tạo, biểu diễn và gìn giữ những giá trị âm nhạc qua các thế hệ.