Ngày 24/11, các đội tuyển sẽ tiếp tục thi đấu với quyết tâm cao, hướng đến những kết quả tốt nhất tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.

Cầu lông là môn thể thao đòi hỏi sự kết hợp giữa tốc độ, sức bền, phản xạ và khả năng phán đoán. Các vận động viên cần làm chủ những kỹ thuật như giao cầu, đập cầu, bỏ nhỏ và điều cầu để tạo áp lực, tìm kiếm cơ hội ghi điểm trước đối thủ.

Đón xem trực tiếp môn cầu lông lúc 18g30 trên các nền tảng của HTV để theo dõi những màn tranh tài hấp dẫn và cổ vũ các vận động viên.