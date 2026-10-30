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Người trao truyền nét đẹp đờn ca tài tử | Vươn Khơi - Ngày 30/10/2026

Thời sự
MC ZI

(HTV) - Chương trình Vươn Khơi - Ngày 30/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

Người trao truyền nét đẹp đờn ca tài tử

Đờn ca tài tử là loại hình nghệ thuật dân tộc đặc trưng của Nam bộ đã được UNESCO công nhận Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Ngày nay dù chịu sự cạnh tranh của nhiều loại hình giải trí khác nhưng đờn ca tài tử vẫn có sức sống mãnh liệt trong lòng người dân. Tại phường Thuận Giao, có một nghệ nhân đã dành trọn cả đời mình cho bộ môn truyền thống này và anh vẫn đang làm nhiều cách để truyền lại nét đẹp của đờn ca tài tử cho các thế hệ tiếp nối.

Người trao truyền nét đẹp đờn ca tài tử | Vươn Khơi - Ngày 30/10/2026 - Ảnh 1.
Người trao truyền nét đẹp đờn ca tài tử | Vươn Khơi - Ngày 30/10/2026 - Ảnh 2.

Trải qua không ít thăng trầm, đờn ca tài tử, loại hình nghệ thuật đặc trưng của vùng đất phương Nam, vẫn bền bỉ hiện diện trong đời sống tinh thần của người dân

Hành trình xây dựng trường học xanh

Xây dựng trường học xanh không chỉ là câu chuyện phong trào hay chiến dịch, mà là hành trình bền bỉ, tự thân của mỗi nhà trường. Tại vùng ven biển TP. Hồ Chí Minh, những mảng xanh học đường từ lâu đã trở thành "khoảng trời bình yên", nuôi dưỡng tâm hồn nhiều thế hệ học sinh. Hôm nay, mời quý vị cùng đến với trường Tiểu học Chí Linh và trường THPT Trần Nguyên Hãn để cảm nhận rõ nét sức sống xanh tại những nơi này.

Người trao truyền nét đẹp đờn ca tài tử | Vươn Khơi - Ngày 30/10/2026 - Ảnh 3.
Người trao truyền nét đẹp đờn ca tài tử | Vươn Khơi - Ngày 30/10/2026 - Ảnh 4.

Những "lá phổi xanh" thu nhỏ này không chỉ thanh lọc không khí, mà còn giải tỏa áp lực, mang lại năng lượng tích cực cho học sinh

Doanh nghiệp nỗ lực tham gia chuối cung ứng toàn cầu

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục mở ra cơ hội phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam. Tuy nhiên, để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, doanh nghiệp trong nước cần nâng cao năng lực sản xuất, công nghệ và quản trị.

Người trao truyền nét đẹp đờn ca tài tử | Vươn Khơi - Ngày 30/10/2026 - Ảnh 5.
Người trao truyền nét đẹp đờn ca tài tử | Vươn Khơi - Ngày 30/10/2026 - Ảnh 6.

Theo thống kê, trong khoảng 1.000 doanh nghiệp đủ năng lực cung ứng trực tiếp cho các tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp nội địa chỉ chiếm khoảng 30%

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại chương trình Vươn Khơi ngày 30/10/2026.

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